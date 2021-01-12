Обуздали коронавирус: В 22 регионах России снизилась заболеваемость, отчиталась Попова

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 22 регионах России, растет только в двух. В остальных субъектах Федерации ситуация стабилизируется, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ.

"В целом по интенсивности эпидпроцесса <...> 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 - в стадии стабилизации, и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. "По динамике эпидпроцесса в целом в Российской Федерации в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения", - сказала глава ведомства. За последние сутки, добавила она, зарегистрировано 22 934 случая заражения. По словам Поповой, ситуация с заболеваемостью в регионах остается различной: от 2 до 50 на 100 тыс. населения в сутки.

Количество госпитализируемых пациентов с коронавирусом в России в первые десять дней 2021 года снизилось на 16%, заявила Попова. "Мы наблюдаем снижение на 16% количества госпитализированных пациентов за прошедший период (с начала 2021 года) и снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7% в январе, при том что в декабре этот показатель был от 1,2% до 0,9%", - сказала глава Роспотребнадзора.

Уровень охвата россиян тестами на коронавирус во время новогодних праздников не опускался ниже нормативного, отметила глава Роспотребнадзора.

"Мы продолжали работу во всех наших лабораториях, и хочу сказать, что, несмотря на определенное снижение, уровень тестирования в целом по стране ни в один из дней не снизился менее заданных 200 на 100 тыс. населения", - сказала она.

Попова добавила, что за период новогодних праздников, учитывая круглосуточную работу лабораторий, органов здравоохранения и органов Роспотребнадзора, было выполнено более 3 млн тестирований, "которые обеспечили достаточный уровень оценки".

По словам Поповой, более 900 тыс. россиян находятся под наблюдением из-за контактов с заразившимися коронавирусом. "Мы усилили работу в праздничные дни по отслеживаю контактных, и на сегодняшний день под наблюдением находятся 905 тыс. человек, это фактически на одного инфицированного три контактных, которые находятся под наблюдением", - сказала глава ведомства.

Попова также отметила, что за первые 10 дней января текущего года на горячую линию Роспоребнадзора поступило 64 тыс. звонков, большинство из которых касались профилактики новой коронавирусной инфекции. "Важно отметить, это уже не тревожные звонки: "Что мне делать?", а уже вопросы о том, как мне защититься", - пояснила она.

Попова отметила, что новые больничные койки для пациентов с коронавирусом при соблюдении противоэпидемических мер не понадобятся.

"Наступившие рабочие дни возвращают нас в рабочий режим, хочу напомнить, что методические рекомендации для каждой отрасли экономики, для предприятий всех отраслей, независимо от форм собственности, есть. И при их неукоснительном соблюдении именно на это нужно сегодня обратить внимание: люди вышли на работу, риски минимальны. В этом случае, в случае соблюдения всех правил профилактики, новых коек потребоваться не должно", - сказала она.