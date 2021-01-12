Выпал из окна школы на 4-м этаже 6-классник: Случайность исключают

В произошедшем будет разбираться Следственным комитет. Прокуратура Петербурга уже начала проверку.

Ребенок выпал из окна школы в Петербурге

Шестиклассник, выпавший из окна четвертого этажа школы в Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района города.

"Школьник госпитализирован со множественным травмами, его состояние тяжелое. Падение было с высоты 4-го этажа, скорая помощь приехала на место быстро", - сообщили в администрации.

По словам собеседника агентства, окна и подоконники в школе сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог.

"В произошедшем будет разбираться Следственным комитет, вся информация будет передана ему", - добавили в пресс-службе райадминистрации.

Прокуратурой Приморского района организована проверка по факту падения ребенка из окна образовательного учреждения, сообщила в свою очередь пресс-служба городского надзорного ведомства.