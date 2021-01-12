Суд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия" за планирование госпереворота

Так, Руслан Костыленков получил шесть лет и девять месяцев (вместо назначенных Люблинским судом семи лет), Петр Карамзин — шесть лет и три месяца (вместо шести с половиной), Вячеслав Крюков — шесть лет (вместо шести с половиной).

Защита настаивала, что мотивы и цели не были сформулированы в приговоре. Прокуратура просила оставить жалобы адвокатов без удовлетворения, но исправить техническую ошибку. По мнению представителя надзорного ведомства, нарушений процессуальных прав участников по делу не было.

Приговор Дмитрию Полетаеву , Максиму Рощину, Анне Павликовой и Марии Дубовик, осужденных условно на шесть, шесть с половиной, четыре и шесть лет соответственно, Мосгорсуд оставил без изменений. Однако девушкам снизили испытательные сроки на год, сообщила адвокат Павликовой.

"Будем обжаловать новый приговор, это наше коллегиальное решение", — заявил защитник Дмитрия Полетаева.

В августе Люблинский суд постановил, что участники "Нового величия" планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.

Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию. Судья с этим согласился.