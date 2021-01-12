12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Суд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия" за планирование госпереворота

19:41 12.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Защита намерена обжаловать и этот приговор. Фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.

% name% title
Защита планирует обжаловать и этот "смягченный приговор"
 Мосгорсуд сократил сроки наказания фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, передает  РИА Новости.
Так, Руслан Костыленков получил шесть лет и девять месяцев (вместо назначенных Люблинским судом семи лет), Петр Карамзин — шесть лет и три месяца (вместо шести с половиной), Вячеслав Крюков — шесть лет (вместо шести с половиной).
Защита настаивала, что мотивы и цели не были сформулированы в приговоре. Прокуратура просила оставить жалобы адвокатов без удовлетворения, но исправить техническую ошибку. По мнению представителя надзорного ведомства, нарушений процессуальных прав участников по делу не было.
Приговор Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину, Анне Павликовой и Марии Дубовик, осужденных условно на шесть, шесть с половиной, четыре и шесть лет соответственно, Мосгорсуд оставил без изменений. Однако девушкам снизили испытательные сроки на год, сообщила адвокат Павликовой.

"Будем обжаловать новый приговор, это наше коллегиальное решение", — заявил защитник Дмитрия Полетаева.

В августе Люблинский суд постановил, что участники "Нового величия" планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию. Судья с этим согласился.
Рустам Рустамов и Павел Ребровский признали вину. Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный, шесть колонии общего режима с ограничением свободы на год. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
дело Новое величие смягчение сроки суд Мосгорсуд ФСБ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Знакомы с этим делом? Как относитесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как привлечь деньги в дом в период Святок до 18 января 2021 года
20:50 12-01-2021
Как привлечь деньги в дом в период Святок до 18 января 2021 года
Кто из педагогов получит еще доплату в ближайшее время, ответил Кравцов
20:42 12-01-2021
Кто из педагогов получит еще доплату в ближайшее время, ответил Кравцов
Тайну происхождения коронавируса наконец раскрыли ученые
20:28 12-01-2021
Тайну происхождения коронавируса наконец раскрыли ученые
Как загадать желание на Старый Новый год 2021, чтобы оно точно исполнилось
20:20 12-01-2021
Как загадать желание на Старый Новый год 2021, чтобы оно точно исполнилось
Расследуют самоубийство командира воинской части №30258
20:04 12-01-2021
Расследуют самоубийство командира воинской части №30258
Обуздали коронавирус: В 22 регионах России снизилась заболеваемость, отчиталась Попова
19:55 12-01-2021
Обуздали коронавирус: В 22 регионах России снизилась заболеваемость, отчиталась Попова
Детальный гороскоп Павла Глобы на неделю по 17 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
19:50 12-01-2021
Детальный гороскоп Павла Глобы на неделю по 17 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Суд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия" за планирование госпереворота
19:41 12-01-2021
Суд смягчил наказание фигурантам дела
С наступающим старым Новым годом сердечные поздравления в стихах и смс
19:33 12-01-2021
С наступающим старым Новым годом сердечные поздравления в стихах и смс
Поиграл на скрипочке за стенкой мальчик до возбуждения дела
19:26 12-01-2021
Поиграл на скрипочке за стенкой мальчик до возбуждения дела