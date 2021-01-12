Суд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия" за планирование госпереворота

Мосгорсуд сократил сроки наказания фигурантам дела "Нового величия", осужденным за организацию экстремистского сообщества, передает РИА Новости.
Так, Руслан Костыленков получил шесть лет и девять месяцев (вместо назначенных Люблинским судом семи лет), Петр Карамзин — шесть лет и три месяца (вместо шести с половиной), Вячеслав Крюков — шесть лет (вместо шести с половиной).
Защита настаивала, что мотивы и цели не были сформулированы в приговоре. Прокуратура просила оставить жалобы адвокатов без удовлетворения, но исправить техническую ошибку. По мнению представителя надзорного ведомства, нарушений процессуальных прав участников по делу не было.
Приговор Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину, Анне Павликовой и Марии Дубовик, осужденных условно на шесть, шесть с половиной, четыре и шесть лет соответственно, Мосгорсуд оставил без изменений. Однако девушкам снизили испытательные сроки на год, сообщила адвокат Павликовой.
"Будем обжаловать новый приговор, это наше коллегиальное решение", — заявил защитник Дмитрия Полетаева.
В августе Люблинский суд постановил, что участники "Нового величия" планировали захватить власть в России, устроив государственный переворот. При этом сами фигуранты дела утверждали, что идею основания подобной организации подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Изначально им вменяли части 1 и 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества и участие в нем соответственно. На стадии прений прокурор предложил убрать из обвинения участие в экстремистском сообществе, оставив лишь его организацию. Судья с этим согласился.
Рустам Рустамов и Павел Ребровский признали вину. Рустамов получил условный срок, Ребровский — реальный, шесть колонии общего режима с ограничением свободы на год. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.