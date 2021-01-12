Первый задержанный после гибели семьи под снежной лавиной: Дежурный ЕДДС не предупредил об угрозе

МЧС ему дали информацию о лавиноопасных участках и рекомендации по оповещению населения об угрозе возможного ЧП. Но он проявил халатность и не сделал этого.

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Следователи возбудили еще одно дело в рамках расследования причин, приведших к гибели трех человек под сошедшей в Норильске лавиной - по части 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая смерть двух лиц". Задержан оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы города, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, еще 30 декабря 2020 года специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории региона. Они указали места в горных районах, где может быть лавиноопасно, и дали рекомендации по оповещению населения об угрозе возможного ЧП. Среди них должно быть постоянное наблюдение за опасными участками, замеры уровня снега, оповещение людей через СМИ и интернет-ресурсы.

Также необходимо было выставить предупредительные знаки и баннеры с размещением информации о порядке действий и правилах поведения в опасных зонах, а руководителям дорожных служб на лавиноопасных участках должны были организовать своевременную расчистку дорог от осыпающихся масс снега.

- В этот же день составленный прогноз был направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска и получен оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы. Однако он полученные сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС города не включил. В результате его халатных действий население, глава администрации Норильска, структурные подразделения администрации и другие органы и учреждения об опасности предупреждены не были, - прокомментировали в СК.

В итоге 8 января 2021 года под сошедшей с горы лавиной погибла семья - мать, отец и их полуторогодовалый ребенок. 14-летний сын был госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Сейчас дежурный задержан, с его участием проводятся следственные действия.