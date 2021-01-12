Какие регионы посинеют от холода в ближайшие дни, назвали в Гидрометцентре

Морозы будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе — десяти градусов, прогнозирует Вильфанд.

Холода будут усиливаться ежедневно

Большую часть Европейской России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В центре Европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте. — Прим. ред.) закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр Европейской России просто посинеет от холода", — пояснил он.

Как уточнил метеоролог, "посинеют" Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались пять лет назад.

"Там температура ниже нормы на семь-десять градусов. <…> Особенно это необычно для Европейской России, потому что уже давно таких холодов не было", — сказал Вильфанд.

Ученый уточнил, что ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр Европейской России.

"Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре Европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов. <…> Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели — в пятницу и субботу", — рассказал Вильфанд.

Холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе — десяти градусов.

По словам Вильфанда, аномально холодная погода продержится как минимум до субботы. Также похолодает на юге Европейской России. "Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом", — заключил синоптик.