12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Какие регионы посинеют от холода в ближайшие дни, назвали в Гидрометцентре

19:19 12.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Морозы будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе — десяти градусов, прогнозирует Вильфанд.

% name% title
Холода будут усиливаться ежедневно

Большую часть Европейской России, а также юг Западной Сибири ждут сильные морозы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В центре Европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте. — Прим. ред.) закрашивается иссиня-черным цветом. Синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр Европейской России просто посинеет от холода", — пояснил он.

Как уточнил метеоролог, "посинеют" Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались пять лет назад.

"Там температура ниже нормы на семь-десять градусов. <…> Особенно это необычно для Европейской России, потому что уже давно таких холодов не было", — сказал Вильфанд.

Ученый уточнил, что ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр Европейской России.

"Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре Европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов. <…> Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели — в пятницу и субботу", — рассказал Вильфанд.

Холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе — десяти градусов.

По словам Вильфанда, аномально холодная погода продержится как минимум до субботы. Также похолодает на юге Европейской России. "Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом", — заключил синоптик.

аномальный холод погода прогноз синоптик Роман Вильфанд Гидрометцентр
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы справляетесь с морозами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как привлечь деньги в дом в период Святок до 18 января 2021 года
20:50 12-01-2021
Как привлечь деньги в дом в период Святок до 18 января 2021 года
Кто из педагогов получит еще доплату в ближайшее время, ответил Кравцов
20:42 12-01-2021
Кто из педагогов получит еще доплату в ближайшее время, ответил Кравцов
Тайну происхождения коронавируса наконец раскрыли ученые
20:28 12-01-2021
Тайну происхождения коронавируса наконец раскрыли ученые
Как загадать желание на Старый Новый год 2021, чтобы оно точно исполнилось
20:20 12-01-2021
Как загадать желание на Старый Новый год 2021, чтобы оно точно исполнилось
Расследуют самоубийство командира воинской части №30258
20:04 12-01-2021
Расследуют самоубийство командира воинской части №30258
Обуздали коронавирус: В 22 регионах России снизилась заболеваемость, отчиталась Попова
19:55 12-01-2021
Обуздали коронавирус: В 22 регионах России снизилась заболеваемость, отчиталась Попова
Детальный гороскоп Павла Глобы на неделю по 17 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
19:50 12-01-2021
Детальный гороскоп Павла Глобы на неделю по 17 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Суд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия" за планирование госпереворота
19:41 12-01-2021
Суд смягчил наказание фигурантам дела
С наступающим старым Новым годом сердечные поздравления в стихах и смс
19:33 12-01-2021
С наступающим старым Новым годом сердечные поздравления в стихах и смс
Поиграл на скрипочке за стенкой мальчик до возбуждения дела
19:26 12-01-2021
Поиграл на скрипочке за стенкой мальчик до возбуждения дела