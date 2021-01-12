Как материально помогут многодетным семья, стало известно

В ряде субъектов у таких семей есть альтернатива — они могут получить вместо участка единовременную выплату на покупку или строительство жилья.

Многодетным семьям предлагают повысить выплату на получение жилья

Регионам могут дать право компенсировать многодетным семьям не только стоимость жилья, но и участка, если те отказались от бесплатной земли. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Архангельское областное Собрание депутатов.

В 2015 году в России вступил в силу закон о возможности многодетных семей получить бесплатно участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Порядок и условия устанавливают регионы. Например, они могут ввести требование о том, что такие граждане должны стоять на учёте в качестве нуждающихся в жилье.

В ряде субъектов у многодетных семей есть альтернатива — они могут получить вместо участка единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Сумма обычно рассчитывается от стоимости жилья на участке под ИЖС. Архангельские депутаты предлагают дать властям на местах право выплачивать не только стоимость жилья, но и земли под ним.

Правила подачи заявлений на оформление бесплатного участка, формирования очереди, а также список необходимых документов тоже устанавливают региональные власти. В разных субъектах они могут отличаться. Например, чтобы получить участок в Подмосковье, нужно предоставить заявление о постановке на учёт, документы, подтверждающие гражданство РФ у всех членов семьи, выписку из домовой книги и так далее.

Ранее сообщалось, что на рассмотрении в Комитете Госдумы по вопросам семьи находится 23 законопроекта, которые будут рассмотрены в весеннюю сессию. В частности, инициатива о погашении многодетным 450 тысяч рублей по ипотеке на строительство частного дома, передает "Парламентская газета".