12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Как материально помогут многодетным семья, стало известно

19:03 12.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В ряде субъектов у таких семей есть альтернатива — они могут получить вместо участка единовременную выплату на покупку или строительство жилья.

% name% title
Многодетным семьям предлагают повысить выплату на получение жилья

Регионам могут дать право компенсировать многодетным семьям не только стоимость жилья, но и участка, если те отказались от бесплатной земли. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Архангельское областное Собрание депутатов.

В 2015 году в России вступил в силу закон о возможности многодетных семей получить бесплатно участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Порядок и условия устанавливают регионы. Например, они могут ввести требование о том, что такие граждане должны стоять на учёте в качестве нуждающихся в жилье.

В ряде субъектов у многодетных семей есть альтернатива — они могут получить вместо участка единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Сумма обычно рассчитывается от стоимости жилья на участке под ИЖС. Архангельские депутаты предлагают дать властям на местах право выплачивать не только стоимость жилья, но и земли под ним.

Правила подачи заявлений на оформление бесплатного участка, формирования очереди, а также список необходимых документов тоже устанавливают региональные власти. В разных субъектах они могут отличаться. Например, чтобы получить участок в Подмосковье, нужно предоставить заявление о постановке на учёт, документы, подтверждающие гражданство РФ у всех членов семьи, выписку из домовой книги и так далее.

Ранее сообщалось, что на рассмотрении в Комитете Госдумы по вопросам семьи находится 23 законопроекта, которые будут рассмотрены в весеннюю сессию. В частности, инициатива о погашении многодетным 450 тысяч рублей по ипотеке на строительство частного дома, передает "Парламентская газета".

альтернатива Архангельск ипотека многодетная семья повысить выплату строительство жилья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошо государство помогает многодетным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нужно делать в Новолуние в Козероге 13 января 2021 года
19:20 12-01-2021
Что нужно делать в Новолуние в Козероге 13 января 2021 года
Какие регионы посинеют от холода в ближайшие дни, назвали в Гидрометцентре
19:19 12-01-2021
Какие регионы посинеют от холода в ближайшие дни, назвали в Гидрометцентре
Как материально помогут многодетным семья, стало известно
19:03 12-01-2021
Как материально помогут многодетным семья, стало известно
Щедрая кутья на Старый Новый год. Как приготовить правильно?
18:56 12-01-2021
Щедрая кутья на Старый Новый год. Как приготовить правильно?
Можно ли давать детям колбасу? Какую выбирать
18:50 12-01-2021
Можно ли давать детям колбасу? Какую выбирать
Выпал из окна школы на 4-м этаже 6-классник: Случайность исключают
18:50 12-01-2021
Выпал из окна школы на 4-м этаже 6-классник: Случайность исключают
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
18:41 12-01-2021
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
Сокращать чиновников в России начал с правительства премьер Мишустин
18:34 12-01-2021
Сокращать чиновников в России начал с правительства премьер Мишустин
Гороскоп на Новолуние 13 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
18:33 12-01-2021
Гороскоп на Новолуние 13 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Объявят ли импичмент Трампу. Что важно знать
18:30 12-01-2021
Объявят ли импичмент Трампу. Что важно знать