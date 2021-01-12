Самостоятельно добывать золото и янтарь разрешат россиянам в 2021 году

Всего в течение года кабмин планирует разработать 153 законопроекта, призванных ускорить рост и цифровизацию экономики и в целом повысить качество жизни населения.

Кабмин подготовит полторы сотни законопроектов, направленных на улучшение качества жизни населения

Для старателей создадут отдельный закон, регулирующий их право самолично добывать из недр драгоценные ископаемые, в том числе золото, серебро и янтарь. Это станет одним из способов сбалансировать развитие регионов страны, следует из плана законопроектной работы Правительства на 2021 год, опубликованного 10 января.

Также исполнительные власти готовятся создать новый бюджетный кодекс, учредить в стране типовое проектирование, ввести новые льготы для малого бизнеса и вернуть в эфир рекламу тотализаторов. Всего в течение года кабмин планирует разработать 153 законопроекта, призванных ускорить рост и цифровизацию экономики и в целом повысить качество жизни населения.

Законодательная сверка часов

План законопроектной работы кабмина представляет собой перечень названий законопроектов, которые отдельные министерства и ведомства должны представить в Правительство в течение года. Часть документов планируется внести в Госдуму уже в этом году, часть вынесут на рассмотрение парламента в 2022 году.

Безусловно, законодатели изучают эти документы и определяют для себя приоритетные темы, сказала «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова. «Странно бы было, если бы мы были как улица с параллельным движением. Всё-таки за этим планом стоят вопросы, которые волнуют наших граждан», — добавила она.

По словам депутата, парламент и Правительство активно и плодотворно взаимодействуют в части законодательной работы. Особенно ярко это показал 2020 год: в период пандемии требовалось быстро принимать решения и также оперативно корректировать принятые нормы.

Также удалось решить давнюю проблему несвоевременной подготовки подзаконных актов и направления заключений на законодательные инициативы депутатов. Большая совместная работа проводится в рамках исполнения Посланий Президента Федеральному Собранию: специальная рабочая группа в Госдуме формирует план работы, где отмечает, какие законы необходимо принять, и он обязательно согласовывается с Правительством. «Потому что какие-то вопросы они берут на себя, а какие-то — мы. Это такая законодательная сверка часов», — уточнила Савастьянова.

Что год грядущий нам готовит

Законопроектный план Правительства на 2021 год состоит из нескольких тематических блоков. В одном из них представлен список будущих законов для балансировки регионального развития. С этой целью, например, продолжится совершенствование программы «Дальневосточный гектар». Ещё примечательно задание для Минвостокразвития создать пакет законопроектов о старательской деятельности. Речь идёт о самостоятельной добыче гражданами золота, серебра, янтаря и других ценных ископаемых в труднодоступных местах. Судя по всему, россиян пустят на прииски даже на континентальный шельф в Северном Ледовитом и Тихом океанах. Документы должны поступить в Госдуму в ноябре, одновременно с проектом Минфина о введении отдельного налога для старателей.

Большинство запланированных законопроектов вносят правки в уже действующие нормы, но есть также и задумки совершенно новых документов. Из них самый грандиозный — новая редакция бюджетного кодекса, над которой Минфин работает уже два года. Представить документ в Правительство планируется в октябре, а на суд парламентариев его вынесут в январе следующего года. Кроме того, в течение года будут разработаны новые законы об автомобильном и городском наземном электротранспорте, о системе пробации, а также о дистанционном зондировании Земли из космоса.

Много планов в части социальной политики. Так, Правительство планирует ввести бесплатный проезд для абитуриентов военных вузов, учредить экологический аудит и заняться развитием рынка частного наёмного жилья.

Жилищного вопроса касаются и задания для Минстроя разработать поправки в Градостроительный кодекс, которые учредят в России типовое проектирование. Также ведомство готовится обновить положения Жилищного кодекса о перепланировке и переустройстве помещений в квартирах — законопроект уже представлен в Правительство.

Малый бизнес получит больше льгот

Ряд будущих законопроектов призван создать условия для экономического роста. Например, кабмин в лице Минсельхоза хочет разрешить фермерам сбывать свою продукцию на земельных участках сельскохозяйственного назначения. А Минпромторг займётся развитием потребительской кооперации, для чего будет совершенствовать систему управления ими.

Минэкономразвития пропишет систему льгот для малого бизнеса в Особой экономической зоне в Магаданской области. Также запланировано внедрение преференций для малого бизнеса в Арктической зоне при госзакупках. Ещё одна мера — исключение избыточных требований при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений, над этим работает Ростехнадзор.

Также в планах кабмина — снять запрет на рекламу тотализаторов во время трансляции спортивных соревнований, в том числе скачек. В числе прочего это поддержит отечественные конные заводы — об этом ещё два года назад говорили участники дискуссии в Совете Федерации о поддержке коневодческой отрасли. «Тотализатор должен цивилизованно идти в народ, чтобы максимальное количество людей участвовало в инвестициях в коневодство», — отмечал тогда глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

В декабре Минтранс должен представить в Правительство законопроекты с обновлёнными нормами размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс и шоссе. Развитие придорожных сервисов поможет становлению автомобильного туризма, отмечал ранее зампред Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов. Этой же задаче может послужить и законопроект, который предстоит разработать Ростуризму — судя по названию, это будет новый документ, регулирующий индустрию путешествий в России.

В планах также много проектов, посвящённых цифровизации. Например, Минсельхозу поручено создать платформу, где будут собраны все цифровые сервисы агропромышленного комплекса. Минюст займётся переводом в онлайн взаимодействия приставов с гражданами, Минтруд разработает поправки в Трудовой кодекс о переходе на электронный кадровый документооборот, а Росархив уполномочат создать платформу для удалённого доступа к архивным документам.

Источник: ПГ