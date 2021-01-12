Поиграл на скрипочке за стенкой мальчик до возбуждения дела

Кто же прав и что делать, если выполнять домашние задания музыкальной школы необходимо, а соседи требуют тишины?

Нота протеста. В Челябинске завели дело из-за игры ребенка на скрипке

В Челябинске завели административное дело по факту нарушения тишины девятилетним скрипачом: вечерами соседи вызывают полицию, как только мальчик начинает репетировать. История расколола общество на два лагеря: одни считают, что прав юный скрипач, другие встали на защиту уставших от музыки соседей.

АиФ.ru разбирался, кто же прав и что делать, если выполнять домашние задания музыкальной школы необходимо, а соседи требуют тишины.

«Мы репетируем в рамках закона»



Челябинка Мария обратилась за помощью к журналистам сайта 74.ru. По словам женщины, ее сын занимается в музыкальной школе при местном вузе с 5 лет, играть на скрипке приходится много, ведь он выполняет домашние задания.

Девятилетний сын женщины учится в школе во вторую смену, поэтому на задания «музыкалки» у него остается только вечер. Однако жильцы многоэтажки на Университетской набережной к вечерним концертам оказались не готовы.

«Мы играем много, не спорю, но всё в пределах закона — в будни до 10 вечера, в выходные до 11 [вечера], — рассказала журналистам Мария. — Сын занимается, а соседи наряд вызывают — это же ненормально. Причем у них нет никаких доказательств ночной игры, просто жалуются, и всё. Мне непонятна логика полиции: ну и что, что несколько квартир подтвердили, что у нас скрипка? А если они в следующий раз заявят, что у меня труп в квартире, а полиция придет и скажет: „Вы его съели, вот соседи подтверждают“. Пусть докажут, что мы шумим ночью, а то ерунда какая-то выходит».

По словам мамы юного скрипача, дело завели далеко не после первого вызова полиции. Соседи набирали 02, как только ребенок брал в руки скрипку. Женщина переживает, во что же выльется разбирательство: говорит, ей не удается ознакомиться с материалами дела и непонятно, какой штраф грозит за правонарушение.

В пресс-службе городской полиции факт заведения дела подтверждают. По словам полицейских, «по обращению соседей составлен административный протокол о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время согласно статье 13 закона Челябинской области „Об административных правонарушениях“. Материалы направлены в суд».

«Все необходимо доказывать»

Адвокат Екатерина Антонова объясняет: конечно, любое утверждение, тем более обвинение, требует доказательств: «Согласно закону Челябинской области о соблюдении общественного порядка, игра на музыкальных инструментах относится к действиям, нарушающим покой граждан. Но административная ответственность за это нарушение предусмотрена только в случае нарушения установленного временного ограничения — после 22 часов в будние дни и после 23 часов в выходные. Штраф от 1 до 5 тысяч рублей налагается на родителей. То есть если ребёнок, как утверждает его мать, играет до установленного времени, закон не нарушен и, соответственно, ни о какой ответственности речи быть не может. Факт нарушения должен быть зафиксирован не одним только звонком соседей в полицию, но и задокументирован прибывшими сотрудниками. Либо о таком нарушении должны сообщить несколько не связанных между собой соседей. В противном случае заявление соседей и пояснения матери ребенка противоречат друг другу, и достаточные доказательства нарушения отсутствуют».

По словам адвоката, презумпция невиновности действует и в административном производстве. А вот закон о тишине в каждом субъекте РФ свой: где-то шуметь запрещено после 22, а где-то после 23. Не везде есть «тихий час» днем.

«Лучше алкаш, чем музыканты»

Подобные истории не редкость. В основном на вызовы полиции со стороны соседей жалуются взрослые музыканты. Так, одна вокалистка пишет, что играет в известной группе, развивая свой YouTube-канал, их гастроли расписаны на два года вперед, но соседи, ничего не понимающие в высоком искусстве, противятся ее распевкам. Пользователи соцсетей в ответ пишут ей, что «лучше соседи-алкаши, чем музыканты».

В Сети появились противоположные комментарии к ситуации с юным скрипачом. Некоторые высказывают предположение, что мать обманывает и ребенок играет после разрешенных 22 часов. «К сожалению, так и будет играть. У нас у знакомых был сосед, который каждый день врубал токарный станок в квартире. Пока не написали в прокуратуру и Роспотребнадзор», — пишет один из комментаторов.

«Это жесть, конечно, полная. На работе за день так упластаешься, вечером просто тишины хочется, спокойно отдохнуть. А здесь тебе до 22.00 по башке этой скрипкой. А в воскресенье вообще до 23.00. Там в домах слышимость колоссальная. Это все равно что рядом играет. Пусть днём хотя бы играет, когда большинство на работе. Он же во вторую смену учится. О людях тоже нужно думать», — рассуждает другой челябинец.

Но есть и те, кто поддерживает школьника: в музыкальной школе действительно задают немало заданий. Ребенок утром ходит в нее, днем — в обычную, общеобразовательную, а на репетиции остается только вечернее время.

Некоторые пользователи соцсетей предлагают обратить внимание и на самих жалобщиков: почему они отвлекают полицейских от работы и требуют заводить дела по пустяковым поводам? Ведь если ребенок не будет готовиться к концертам и выступлениям, он никогда не станет Паганини.