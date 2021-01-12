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Арестовать водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну и убившего четверых, требует СК

23:15 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Задержанный Иван Гавриков вину в смертельном ДТП не признал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Трагедия произошла 11 января в Подмосковье.

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Полиция возбудила уголовное дело

Ходатайство следствия об аресте водителя самосвала Ивана Гаврикова, который врезался в колонну автобусов с военнослужащими на Новорижском шоссе в Подмосковье, поступило в суд. Об этом ТАСС сообщили в Красногорском суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гаврикова по делу, возбужденному по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в суде.

Днем в понедельник на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", погибли 4 человека, 50 пострадали.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 350 УК РФ ("Нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин"). По данным ТАСС, расследование проводит военный следственный отдел СК по Солнечногорскому гарнизону. По данной статье виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы. Также полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Вину задержанный на допросе не признал.

авария водитель военные автобусы суд ходатайство Александр Бастрыкин Иван Гавриков СК РФ
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