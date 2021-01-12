Заменить условный срок реальным Навальному требует через суд ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный.
ФСИН просит отменить политику условное осуждение «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления», следует из карточки дела.
Сам Навальный у себя в Twitter отметил, что его условный срок закончился 30 декабря.
Заменой условного наказания на реальное ФСИН впервые пригрозила Навальному 27 декабря прошлого года. Ведомство заявило, что политик «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», в связи с чем в отношении него могут быть приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса.
Управление ФСИН тогда сослалось на статью в медицинском журнале The Lancet, в которой говорится, что Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». Оппозиционеру, его адвокату и пресс-секретарю направили уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию, в нем говорилось что Навальный должен явиться в инспекцию 28 декабря или к 9:00 29 декабря. С сентября политик находится в Германии. Он отмечал, что вернется в Россию после своего полного восстановления.
На испытательном сроке Навальный находился по делу о хищении средств компании «Ив Роше». В 2014 году по этому делу он получил 3,5 года заключения условно, а его брат Олег Навальный — 3,5 года колонии общего режима, напомнил Forbes.