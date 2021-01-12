Заменить условный срок реальным Навальному требует через суд ФСИН

Управление ФСИН тогда сослалось на статью в медицинском журнале The Lancet, в которой говорится, что Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». Оппозиционеру, его адвокату и пресс-секретарю направили уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию, в нем говорилось что Навальный должен явиться в инспекцию 28 декабря или к 9:00 29 декабря. С сентября политик находится в Германии. Он отмечал, что вернется в Россию после своего полного восстановления.