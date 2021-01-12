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Умер 7-летний мальчик после отказа его родителей от госпитализации

22:15 12.01.2021 Фото: Nso.ru
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Ребенок стал задыхаться, но родные предпочли обратиться к знакомому педиатру. Решили, что слишком далеко находится больница.

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В Подмосковье умер семилетний мальчик, родители которого отказались от госпитализации
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер 7-летний мальчик после отказа его родителей от госпитализацииУмер известный архитектор Валерий КрушлинскийЕщё 639 новостей

Семилетний ребенок скончался в Подмосковье после того, как родители написали отказ от его госпитализации. Родители решили обратиться к знакомому педиатру, когда их сын стал вдруг задыхаться.

Как стало известно «МК», трагический случай произошел в одной из деревень 11 января. Около 3 часов ночи родителей разбудил их семилетний сын, ученик 1-класса, и сказал, что ему вдруг стало трудно дышать. Папа с мамой решили помочь ребенку своими силами, стали делать ингаляцию и полоскание горла, видимо, решили, что сын просто простудился. Но когда к 7 часам утра состояние мальчика не улучшилось, было принято решение вызвать наряд «скорой помощи».

Прибывшие медики оказали ребенку первую необходимую помощь и посоветовали родителям госпитализировать мальчика в детскую специализированную больницу, которая находилась в соседнем городе. Такая удаленность от дома испугала отца и мать, они не хотели, чтобы сына везли так далеко. Они спросили у медиков, можно ли поступить как-то иначе, и те ответили, что нужно обращаться к специализированному детскому врачу, и чем скорее, тем лучше. Такой специалист оказался в числе знакомых папы. Родители написали медикам отказ от госпитализации, и «скорая» уехала.

Позвонив знакомому врачу и получив необходимые консультации, в том числе по покупке лекарств, папа поехал в аптеку, а доктор выехал к ним домой. Не прошло и получаса, как мужчине позвонила супруга и сообщила, что их сын скончался. От вызова «скорой помощи» до трагедии прошло всего полтора часа. Знакомый педиатр даже не успел приехать. До этого случая школьник ничем не болел, был абсолютно здоровым ребенком, накануне чувствовал себя замечательно. В семье также воспитывается младшая девочка. Следователи по факту смерти мальчика проводят проверку.

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