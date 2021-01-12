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Первых нарушителей среди СМИ-иноагентов выявил Роскомнадзор: они не ставят спецмаркировку

23:07 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Протоколы составили на 8 изданий. Как считает РКН, они должны "информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств".

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Главный критерий попадания в список—финансирование из за рубежа

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов за нарушение правил маркировки, сообщили в пресс-службе ведомства 12 января.

«Составлены первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации»,— говорится на сайте РКН. Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах.

В соответствии со статьей 25.1 закона «О средствах массовой информации» публикации иностранных СМИ, признанных иноагентами, на территории России должны распространяться с соответствующей маркировкой. «Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств»,— поясняют в РКН.

За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф для должностных лиц в размере 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами физлиц и незарегистрированных общественных объединений, которые занимаются политикой в России и финансируются из-за рубежа. До этого граждане могли стать иноагентами только за распространение информации СМИ-иноагентов и получение средств из-за рубежа.

закон иноагенты протоколы СМИ Владимир Путин Роскомнадзор
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