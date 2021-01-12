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Кто из педагогов получит еще доплату в ближайшее время, ответил Кравцов

20:42 12.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Пока специальная доплата в размере 5 тысяч рублей за работу классным руководителем установлена учителям школ с 1 сентября 2020 года по инициативе президента.

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Классным руководителям в колледжах могут ввести доплаты, заявил министр Кравцов

В правительстве России решают вопрос с введением доплат за классное руководство в техникумах и колледжах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов главе государства Владимиру Путину 12 января. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такой вопрос поднял Путин, заявив, что ему поступили жалобы, связанные с выплатами за классное руководство.

«Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, колледжах. Действительно, там такая проблема есть. Но мы ей занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к вам на горячую линию, отработаем и доложим по результатам», — ответил Кравцов.

Он добавил, что за классное руководство сейчас доплачивают только в общеобразовательных школах. По всей стране выплаты получают 810 тысяч педагогов.

«Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем, потому что у нас в прошлом году принята стратегия развития среднего профессионального образования, мы синхронизируем программы подготовки в колледжах», — сказал Кравцов, комментируя дополнительный выплаты классным руководителям в колледжах.

На выплаты классным руководителям в ведомственных школах выделили почти 47 млн рублей

Специальная доплата в размере 5 тысяч рублей за работу классным руководителем установлена учителям школ с 1 сентября 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство за педагогами также сохранены. Получать данную надбавку должны педагоги всех российских школ. Согласно вступившему в силу постановлению правительства, вознаграждение полагается также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

вознаграждение выплаты классное руководство колледж учителя Сергей Кравцов Владимир Путин
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