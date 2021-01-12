Заподозрили в каннибализме актера Арми Хаммера после "слива" онлайн-переписки

В 2017-м его уличили в "лайках" к постам соответствующей тематики. А летом прошлого года он оказался в центре секс-скандала из-за скабрезной переписки.

Актеру невпервой попадать в скандалы

Очередная дикая история из Голливуда, теперь - с 34-летним американским актером Армандом "Арми" Хаммером ("Назови меня своим именем", ремейк "Ребекки", "Агенты А.Н.К.Л.", "Одинокий рейнджер").

Как передает The Sun, в этот раз артист, буквально летом прошлого года оказавшийся в центре секс-скандала из-за скабрезной переписки, падает в более глубокую яму.

А именно - Арманда обвинили в каннибализме после того, как в Сеть слили скриншоты другой онлайн-переписки, в которой он, предположительно, участвовал. В ней Хаммер описывает свои крайне экстремальные в отношении собеседницы фантазии, якобы называя себя "стопроцентным каннибалом".

При этом стоит подчеркнуть: прямых доказательств того, что всё это исходило именно от Арманда, нет.

С другой стороны, предполагаемая склонность актера к БДСМ с некоторых пор особым секретом для наблюдателей не является - в 2017-м Хаммера уличили в "лайках" к постам соответствующей тематики.

Ни сам Арми, ни его представители свежий скандал никак не комментируют.