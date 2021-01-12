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Сколько потратили в новогодние праздники россияне: Сногсшибательные суммы

23:27 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Расходы на подарки, развлечения, путешествия и алкоголь существенно выросли по сравнению с докоронавирусным годом. Уменьшились траты только на общепит.

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Экономически тяжелый год не стал поводом тратить меньше

Россияне в новогодние праздники потратили на развлечения и путешествия по стране более 22,5 млрд рублей, это на 500 млн рублей больше показателя годом ранее. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса.

"Траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть - до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%", - отметили в банке, цитирует ТАСС.

Наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения до 3 млрд рублей или плюс 39% год к году, транспорт - до 7,6 млрд рублей (плюс 22%,) и на гостиницы - до 386 млн рублей или плюс 15%.

В сообщении ВТБ отмечается, что на треть, до 346 млн рублей, выросли траты в магазинах по продаже алкогольной продукции, а вот расходы на заведения общепита, напротив, на четверть снизились, составив 1,8 млрд рублей. По данным ВТБ, только в столице оборот заведений общественного питания снизился год к году почти на 40% и составил 723 млн рублей.

"В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны - закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей", - заключил вице-президент ВТБ Алексей Киричек, слова которого приводятся в сообщении.

2021 выросли новый год россияне траты ВТБ
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