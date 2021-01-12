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Побочную реакцию на вакцину Pfizer и BioNTech выявили во Франции

21:45 12.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вместе с тем министр здравоохранения отметил, что этот случай имел благоприятный исход без серьезных последствий.

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Тем не менее случай имел благоприятный исход без серьезных последствий
Один случай побочной реакции аллергического характера на вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech был зафиксирован во Франции, заявил во вторник министр здравоохранения Оливье Веран, отметив, что серьезных последствий не было.
Кампания по вакцинации препаратом компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия) началась 27 декабря. 8 января французский регулятор также одобрил для использования вакцину производства американской компании Moderna, поставки которой начались на этой неделе.
К понедельнику во Франции первые прививки получили 138 тысяч человек.

"У нас в стране один случай побочного действия аллергического характера, который советует побочным эффектам, зафиксированным за рубежом", - сказал Веран на заседании комиссии по социальным вопросам Национального собрания (нижняя палата парламента).

Вместе с тем министр отметил, что этот случай имел благоприятный исход без серьезных последствий.
Веран указал на то, что во Франции частота случаев побочного действия от прививки соответствует той, которая установлена за рубежом: около одного случая на 100 тысяч человек.
К концу января власти рассчитывают провести вакцинацию около миллиона человек.
C момента начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились более 2,7 миллионов человек, скончались свыше 67 тысяч.
Источник: РИА Новости
вакцина запад коронавирус побочка Франция Оливье Веран
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