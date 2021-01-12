12.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Недвижимость

Долгострои Бердска: Когда завершат стройку многоквартирных домов, ответили в мэрии

21:16 12.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Сейчас в городе есть два проблемных многоквартирных дома, расположенные по адресам: ул. Ленина, 124 и  ул. К. Маркса, 57/1. Власть контролирует ситуацию, а конкурсный управляющий ищет инвесторов.

% name% title
В Бердске решается ситуация с проблемными многоквартирными домами

В настоящее время на территории города Бердска имеется несколько проблемных многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ленина, 124 и  ул. К. Маркса, 57/1. По многоквартирному дому Ленина, 124 возобновлены строительные работы, ситуация по строительству данного объекта находится на контроле в администрации.

По многоквартирному дому К. Маркса, 57/1 проведена процедура банкротства строительной компании. 16 июня 2020 года решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-24290/2019 ООО «Стройинвестпроект» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, с применением правил параграфа 7 главы IX Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)». Утвержден конкурсным управляющим Денис Евсейчик.

В настоящее время конкурсным управляющим направлены запросы крупным строительным организациям Бердска и Новосибирска на предмет участия в завершении строительства данного дома, сообщили 12 января в пресс-центре мэрии.

банкрот долгострой стройка ООО «Стройинвестпроект»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы попали в долгострой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самостоятельно добывать золото и янтарь разрешат россиянам в 2021 году
22:25 12-01-2021
Самостоятельно добывать золото и янтарь разрешат россиянам в 2021 году
Умер 7-летний мальчик после отказа его родителей от госпитализации
22:15 12-01-2021
Умер 7-летний мальчик после отказа его родителей от госпитализации
Заподозрили в каннибализме актера Арми Хаммера после "слива" онлайн-переписки
21:56 12-01-2021
Заподозрили в каннибализме актера Арми Хаммера после
Что можно и что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января 2021 года
21:50 12-01-2021
Что можно и что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января 2021 года
Побочную реакцию на вакцину Pfizer и BioNTech выявили во Франции
21:45 12-01-2021
Побочную реакцию на вакцину Pfizer и BioNTech выявили во Франции
Просила о помощи в Twitter погибшая с дочерью на пожаре женщина. Соцсеть удалила ее аккаунт
21:30 12-01-2021
Просила о помощи в Twitter погибшая с дочерью на пожаре женщина. Соцсеть удалила ее аккаунт
Мощные ритуалы на старый Новый год 13 -14 января
21:20 12-01-2021
Мощные ритуалы на старый Новый год 13 -14 января
БердскДолгострои Бердска: Когда завершат стройку многоквартирных домов, ответили в мэрии
21:16 12-01-2021
Долгострои Бердска: Когда завершат стройку многоквартирных домов, ответили в мэрии
Что категорически нельзя делать 13-14 января на Старый Новый год 2021
21:10 12-01-2021
Что категорически нельзя делать 13-14 января на Старый Новый год 2021
Не могу найти бесплатные объявления на сайте - вы их убрали? 1
21:05 12-01-2021
Не могу найти бесплатные объявления на сайте - вы их убрали?