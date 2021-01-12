Долгострои Бердска: Когда завершат стройку многоквартирных домов, ответили в мэрии

Сейчас в городе есть два проблемных многоквартирных дома, расположенные по адресам: ул. Ленина, 124 и ул. К. Маркса, 57/1. Власть контролирует ситуацию, а конкурсный управляющий ищет инвесторов.

В Бердске решается ситуация с проблемными многоквартирными домами

В настоящее время на территории города Бердска имеется несколько проблемных многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ленина, 124 и ул. К. Маркса, 57/1. По многоквартирному дому Ленина, 124 возобновлены строительные работы, ситуация по строительству данного объекта находится на контроле в администрации.

По многоквартирному дому К. Маркса, 57/1 проведена процедура банкротства строительной компании. 16 июня 2020 года решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-24290/2019 ООО «Стройинвестпроект» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, с применением правил параграфа 7 главы IX Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)». Утвержден конкурсным управляющим Денис Евсейчик.

В настоящее время конкурсным управляющим направлены запросы крупным строительным организациям Бердска и Новосибирска на предмет участия в завершении строительства данного дома, сообщили 12 января в пресс-центре мэрии.