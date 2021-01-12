Провалился под лед бульдозер вместе с водителем. Рабочий утонул в Новосибирской области

В Чановском районе шло строительство аварийной взлетно-посадочной полосы. Тяжелая техника провалилась в 15-метровый карьер. Водолазы приступят к поиску утонувшего в среду.

Водитель бульдозера провалился в карьер и погиб под Новосибирском

В Новосибирской области водитель экскаватора, который был занят на строительстве взлетно-посадочной полосы, провалился в карьер и погиб.

Трагедия произошла 12 января в Чановском районе.

— Сегодня в районе озера Айскула в Чановском районе погиб тракторист. Тяжелый бульдозер ушел под воду с местным рабочим, жителем деревни Белехта, — сообщили подписчики паблика Вконтакте «ЧП-Новосибирск».

"Водолазов вызвали, человек утонул. Там шло строительство аварийной взлетно-посадочной полосы. Сегодня тело не поднимут, только завтра", - сообщили в поисково-спасательном отряде ТАСС.

На месте формируют группу специалистов, в том числе водолазов, из Новосибирска и Куйбышева. Глубина карьера около 15 метров.