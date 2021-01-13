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Дом

«Дом корпусной мебели» поможет использовать любое пространство с максимальной пользой

08:16 13.01.2021 Фото: Дом корпусной мебели
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"Дом корпусной мебели» - это всегда свежие идеи и максимальная функциональность изделий!

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"Дом корпусной мебели" поможет организовать удобное пространство для хранения

В вашем доме есть укромный уголок, который не получается применить в дело функционально? Обращайтесь в "Дом корпусной мебели", мы поможем грамотно реализовать даже самое маленькое пространство в вашем доме. Для нас каждый укромный уголок- это поле для реализации стильных решений и полета фантазии.

"Дом корпусной мебели» - это всегда свежие идеи и максимальная функциональность изделий!

Бердск, ул. Ленина, 89/15 (офис 701)

Тел. 8-913-926-61-16. 8 952 945 38 01.

Источник: Раздел Дома корпусной мебели на сайте Весь Бердск

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