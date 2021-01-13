Почему нельзя водить на кладбище детей и как быть, если посещение погоста ребенком неизбежно

Дети обычно очень восприимчивы к таким вещам, как общение с духами умерших, они видят и чувствуют их гораздо больше и лучше, чем взрослые.

Большинство специалистов не советуют приводить детей на кладбище, но если есть необходимость—нужно подготовиться

У многих из нас есть дети и у всех есть умершие родственники, поэтому суеверных людей интересует, почему нельзя водить на кладбище маленьких детей. Приметы и суеверия давно вошли в нашу жизнь и большинство людей в них верит, и это не удивительно. Ведь они дошли до нас еще со времен наших далеких предков и проверены на жизненном опыте.

Конечно, верить в приметы или нет – это дело каждого, но то, что их лучше знать, этот вопрос является бесспорным. Если же приметы утверждают, что свое чадо лучше будет оставить дома на кого-нибудь из старших, то для этого есть свои уважительные причины.

Что говорят психологи и приметы, почему нельзя водить на кладбище маленьких детей

Недаром психологи утверждают, что ребенок обладает хрупкой и уязвимой психикой, которая только формируется, и на нее очень легко воздействовать, поэтому нет ничего удивительного, что многие дети отличаются впечатлительностью. Из-за этого до определенного возраста от них лучше скрывать, что такое смерть. Потому что в первый раз им это будет не так легко принять, и кончина близкого человека легко может травмировать психику ребенка.

Тем более что до 5 лет ребенок все равно не способен осознать весь смысл такого явления, как смерть. Но со временем его уже можно готовить к реальной жизни, объясняя, что человек не умирает насовсем, а его душа отправляется на небеса и продолжает там свое загробное бытие.

И приметы утверждают, что очень маленьких детей не стоит брать с собой на кладбище. Так как дети обычно очень восприимчивы к таким вещам, как общение с духами умерших, они видят и чувствуют их гораздо больше и лучше, чем взрослые. Поэтому считается, что ребенок может увидеть душу покойного и испугаться ее. Чем взрослее отпрыск семейства, тем меньшей является вероятность подобных неожиданных и неприятных встреч.

Что говорят эзотерики, почему нельзя водить на кладбище маленьких детей

По мнению эзотериков, поход на кладбище – это всегда событие прискорбное. Люди туда приходят, дабы излить свою печаль и наплакаться вдоволь, поэтому там собирается много негатива, то есть отрицательной энергии, которая способна сильно повлиять на растущий детский организм. В связи с этим ребенка не желательно брать с собой к месту захоронения усопшего родственника.

На кладбище к тому же часто проводят магические ритуалы, и после себя могут оставить заговоренные вещи, а ребенок их найдет и возьмет в руки, и таким образом на него может перейти вся сила заклятия.

Есть также легенда, что неупокоенная душа может выбрать тело ребенка и овладеть им. К тому же для малыша пребывание в подобном месте может оказаться тягостным, и он будет только отвлекать на себя внимание взрослых, не давая им общаться с душами усопших родственников.

Что же касается религий, то буддистская, к примеру, воспрещает детям появляться на кладбище, ислам же, напротив, это разрешает. А израильтяне до 9 лет детей не берут с собой на погост. Они лишь ходят в более раннем возрасте на похороны матери или отца.

Почему маленькие дети не должны появляться на кладбище

Если взять с собою к местам захоронения людей слишком маленьких детей, то это может привести к тому, что они будут бегать, кричать и шуметь, а это не уместное поведение для подобных мест. Детский шум может только нарушить покой умерших. Поэтому прежде, чем вести свое чадо на похороны или на поминки, ему нужно предварительно разъяснить, как надо себя вести.

В том случае, если ребенок сильно впечатлительный и близко все воспринимает к сердцу, то ему, возможно, лучше будет остаться дома, дабы не травмировать нежную детскую душу. И не стоит принуждать ребенка к посещению кладбища, если он этого не хочет. Так как он мог быть душевно ранен смертью близкого человека и ему будет больно при посещении покойного, потому что еще не прошло достаточно времени.

Если ребенок отправляется на похороны, и у него умер близкий родственник, то тогда его состояние надо будет наблюдать. Рядом с ним всегда должен находиться взрослый человек, который сможет помочь в случае чего и отвести чадо домой.

Однако не исключено, что посещение кладбища просветит юную душу, ребенок станет больше ценить жизнь и осознает, что память покойных предков надо чтить.

Как должен себя вести на кладбище ребенок

К похоронам ребенка лучше подготовить, ему стоит пояснить, что на кладбище люди скорбят и горюют, там нельзя проявлять радость и бурные эмоции, а иные могут проливать слезы по покойному и к этом тоже надо быть готовым. Ребенка надо предупредить, что он не должен создавать лишний шум на кладбище и всегда должен находиться на глазах у взрослых.

Христианская церковь не воспрещает брать с собой на кладбище детей в любом возрасте. Преподобные отцы, наоборот, считают, что отпрысков надо приучать к жизни и ничего от них не таить.

Источник: rsute.ru