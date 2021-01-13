Когда старый новый год 2021 и как нужно встречать праздник по народным традициям

История праздника начинается в 1918 году, когда по указу Ленина была произведена отмена юлианского календаря, и в силу вступил календарь григорианский.

Главный атрибут этого праздника—веселье

Традиция отмечать Старый Новый год знакома всем. Известно, что праздник этот не самостоятельный, и отмечать его начали из-за смены юлианского календаря на григорианский. Несмотря на это в день праздника следуют традициям и вспоминают историю этого дня.

Старый Новый год отмечают каждый год в одно и то же время, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее познакомиться с основными традициями, чтобы отметить праздничный день в кругу семьи. Это волшебное время — словно повторение главной новогодней ночи, когда можно также загадать заветное желание, еще раз порадоваться наступлению Нового года и побыть в кругу самых близких людей.

История и традиции Старого Нового года

История праздника начинается в 1918 году, когда по указу Ленина была произведена отмена юлианского календаря, и в силу вступил календарь григорианский. С этой поры и пошло празднование Нового года дважды: 1 января по новому стилю, и привычные, но уже устаревшие проводы Старого года.

Существует огромное количество традиций, которые передаются из поколения в поколение. Главной из них остается хорошее настроение, которое необходимо, чтобы проводить старый год и встретить новый с чистыми помыслами, без злобы и дурных мыслей.

Еще одна традиция — встречать Старый Новый год в новой праздничной одежде и обязательно накрыть праздничный стол, пригласив близких друзей и родственников. На угощения не скупятся и не отказывают случайным гостям, приглашая их разделить торжество.

На Старый Новый год принято переодеваться в маскарадные костюмы и колядовать, приходя в гости к родственникам и в шуточной форме поздравляя их, желая всяческих благ. В ответ колядующие получают сладкие угощения и обязательные поздравления в ответ.

Этот праздник — время гаданий на судьбу и любовь, заветных желаний и веры в чудо.

Дата празднования

По традиции Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Именно в это время по юлианскому календарю наступал Новый год. Отмечать наступление Нового года дважды — традиция не новая, и с каждым годом она набирает обороты. Веселые гуляния, катания с горок, походы в гости к друзьям и близким собирают людей вместе, и энергетика этого праздничного дня идеальна для исполнения заветных желаний, гаданий и предсказаний.

Старый Новый год отмечают не с таким размахом, как основной, но все же день проходит весело. В это время стоит забыть о проблемах и заботах, оставив их окончательно в ушедшем году, и открыться новым приятным переменам, которые незамедлительно придут в жизнь, если настроиться на позитив.