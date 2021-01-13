Как не впасть в депрессию после новогодних праздников

В первую очередь к работе стоит подготовить свой организм

Новогодние каникулы — это самый длинный период в году, когда россияне могут вдоволь отдохнуть и набраться сил на несколько месяцев вперёд. Но избавиться от расслабленного состояния и быстро настроиться на рабочий лад после таких выходных, как правило, не так уж и просто. Как рассказали специалисты, в этом году из-за пандемии ситуация с посленовогодним этапом складывается немного иная. Поэтому попрощаться с праздничным режимом россиянам будет легче. Как без вреда для здоровья скорректировать своё привычное меню после застолий, можно ли сразу садиться на жёсткую диету и что повысит продуктивность в работе, разбирался NEWS.ru.

Разгрузка, а не стресс

В ноябре-декабре 2020 года специалисты отмечали пиковые показатели по числу заразившихся коронавирусом в России. Как известно, после COVID-19 человеку необходимо больше времени на восстановление. К тому же у некоторых переболевших обоняние и вкус восстанавливаются далеко не сразу, поэтому многие жители нашей страны в этот Новый год не смогли насладиться привычными радостями — вкусными праздничными угощениями. Как пояснила диетолог Дарья Русакова, таким людям не требуется кардинально менять меню после новогодних каникул, они и так замещали пищевое удовольствие чем-то другим. Врач порекомендовала россиянам есть больше белка — рыбу, птицу, молочные продукты. Так недавно переболевшим удастся быстрее восстановить мышечную ткань. А вот тем, кто не ограничивал себя за столом, стоит срочно скорректировать меню.

Нужно постепенно выходить из состояния переедания, сокращать порции и переходить на дробное питание. Те, у кого нет противопоказаний, могут добавить один разгрузочный день в неделю — на кефире или свежих овощах и фруктах. Так как сейчас россияне мало двигаются, крупяные гарниры желательно ограничить. Можно оставить каши на завтрак, а на гарнир выбирать тушёные или свежие овощи. Когда начнётся работа, овощи также могут стать хорошим вариантом перекуса. Либо несладкие напитки, которые поспособствуют выведению вредных веществ, накопленных за каникулы, и притупят чувство голода. Ещё россиянам обязательно нужно возобновить физическую активность. Дарья Русакова (диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана)

Врач добавила, что после новогодних перееданий садиться на строгую диету опасно для здоровья. Организм привыкает к изобильной еде, вырабатывает много пищеварительных ферментов. И когда после такого длительного режима питания человек начинает резко голодать, высок риск повредить слизистую желудочно-кишечного тракта, считает специалист. А это в свою очередь может закончиться для россиян различными проблемами с ЖКТ. По словам эксперта, те, кто после каникул вновь выйдет на удалёнку, должны работать подальше от кухни и заранее планировать наполнение своего холодильника, чтобы под рукой не было никаких манящих вредных продуктов.

Планомерность и внутренний комфорт

Новую жизнь, как принято шутить, не всегда нужно начинать с понедельника. Вот и психолог Елена Новосёлова советует россиянам подготовиться к трудовым будням за пару дней. Тем, кто большую часть праздников провёл пассивно, смотря фильмы и отдыхая от всех забот, стоит сократить такое времяпровождение и перейти к каким-то лёгким занятиям, советует эксперт. Например, это может быть чтение книги, любимое хобби и длительные прогулки на свежем воздухе.

Неплохо за пару дней до выхода на работу начать вставать немного пораньше, даже если вы работаете удалённо. Например, если в рабочие будни просыпались в семь утра, то начните ставить будильник на восемь, чтобы постепенно адаптироваться. А сразу сконцентрироваться на работе, быть в хорошем настроении поможет строгое планирование. Иногда необходимо даже очень подробное — с шагом в 15–20 минут. Это особенно помогает тем, кому сложно работать из дома. И нужно обязательно оставить время на активный физический отдых, чтобы в перерывах поприседать или немного размяться. И в принципе стоит настроиться на позитивный лад. Всё же начался новый год, и все мы можем надеяться, что он будет полегче.

Елена Новосёлова (психолог, писательница)

Также после 10-14 января перед многими жителями России возникнет привычная дилемма — убирать ёлку и новогодние украшения или нет. Психолог посоветовала ориентироваться на свои внутренние ощущения. Если кому-то такие мелочи всё же поднимают настроение и эмоционально облегчают трудовые будни, то почему бы и не оставить их ещё на какое-то время. Специалист также напомнила, что ранее значимая часть россиян выступала за сокращение новогодних каникул, поэтому многие жители нашей страны, скорее всего, уже устали отдыхать и готовы вернуться к привычному ритму жизни, подытожила Елена Новосёлова.