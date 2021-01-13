Опять намекает: Как понять скрытые сексуальные сигналы девушек

Умение распознать эти сигналы позволит Вам успешно знакомиться, и больше никогда не слышать отказов

Вы приходите на людное мероприятие, вокруг достаточно много одиноких девушек. Спустя какое-то время, замечаете самую красивую из всех и, пропустив пару рюмок, подходите к ней знакомиться. Получив обескураживающий отказ, Вы возвращаетесь к своей компании и больше не решаетесь ни к кому подойти этим вечером. Или вообще уходите домой, и продолжаете знакомиться в интернете.

Известная ситуация? А могло всё быть иначе: Вы приходите на мероприятие, и потягивая своё пиво из бокала, осматриваетесь вокруг. Определив несколько девушек, которые Вами явно заинтересованы, Вы выбираете из них самую милую Вашему сердцу (но можно и не сердцу) , и отправляетесь с ней знакомиться. Само собой, она только за. Максимум — чисто формально показывает неприступность, у девушек так принято. В итоге Вы уходите с тусовки с девушкой за ручку. Разница здесь вовсе не в количестве выпитого пива — пару рюмок или пару бокалов. Разница в способности выявить девушек, которые Вам симпатизируют, через невербальные жесты симпатии. Далеко не уйдешь, если судить только по словам девушки. Вместо этого они говорят языком тела, жестов, эмоций. Данная статья научит, как понять, что нравишься девушке. На самом деле это не парни охотятся на девушек, а девушки на парней. Они выбирают тех, кто им симпатичен, и невербальными сигналами дают понять, что готовы познакомиться. Умение распознать эти сигналы позволит Вам успешно знакомиться, и больше никогда не слышать отказов. Лейл Лаундес в своей книге называет это «Скрытые Сексуальные Сигналы». Ниже мы приведём все эти сигналы, а также кое-какие свои и народные наблюдения, связанные с ними, научим правильно реагировать на них.

1. Сигналы, посылаемые девушкой, как только Вы вошли в помещение или радиус её обзора.

Оценивающий взгляд. Как только Вы вошли, девушка осмотрит Вас с ног до головы за считанные секунды. Порядок осмотра таков: обувь, ноги, ягодицы, одежда, руки, ногти на пальцах и лицо напоследок. Хотя это пока ещё не сигнал. На основе этого экспресс-анализа девушка и решит, посылать ли Вам дальнейшие сигналы. Но кое-что о ней уже можно сказать — она не прочь, если сегодня ей уделит внимание некий соответствующий мужчина. Как стать таким, мы писали в статье как найти девушку.

Позирование с прямой спиной. Заметив интересного мужчину, девушка занимает более привлекательную позу, приосанивается, откидывает плечи назад. Такой гордой осанкой она старается обратить на себя внимание.

2. Сигнал, который подадут несколько девушек (не менее двух), если Вы им понравились.

Девчачьи дрязги. Скрытые сексуальные сигналы девушек. Всё о женском языке тела Если Вы понравились девушкам, они непременно станут Вас обсуждать, при этом хихикая, или даже прижимаясь друг к другу. Не нужно ужасаться и паниковать, заметив девушек, которые хихикают, смотрят и указывают на Вас. Правда в том, что Вы им понравились.

3. Сигналы, подаваемые глазами девушки через всё помещение, которые говорят о том, что она Вас хочет:

Ку-ку! Она будет стрелять по Вам глазами, выглядывая из укрытия, например книги, меню, телефона. Сыграйте с ней в эти сексуальные прятки, и вскоре она ничего не станет прятать от Вас. Застенчивая гейша. Поймав Ваш взгляд, девушка засмущается и отведет глаза вниз и в сторону. Такая реакция заложена в неё природой. Но в течение 45 секунд она вновь посмотрит на Вас, если действительно Вами интересуется. Однако, если взгляд девушки направился вверх и в сторону, то лучше искать другой вариант на сегодня. А если её глаза смотрят по стенам, то она пока ещё не решила, насколько Вы ей интересны. Будьте на высоте. Косящийся взгляд. Она будет смотреть на Вас искоса, или боковым зрением, даже если беседует с кем-то или отвлечена другим делом. Получите от неё несколько дополнительных сигналов, и подходите. Не ждите, пока у девушки разовьется косоглазие.

4. Сигналы, связанные с лёгким обнажением тела девушки, которые однозначно заявляют, что Вы ей нравитесь.

Эксгибиционизм. Девушка невзначай отодвинет одежду таким образом, чтобы Вы увидели немного больше её обнаженного тела. Например, край юбки, блузки или платья. Если же она пошла дальше, и оголила грудь, то Вы ей нравитесь, но она хочет сменить тему разговора. Поигрывание туфелькой. Девушка будет подбрасывать обувь пальцами ног, мотать туфлю из стороны в сторону, обнажая при этом ступню. Если дело обстоит зимой, и девушка развязала свой зимний ботинок, начав играть с ним ногой, то Вы ей очень сильно понравились. Но если Вы сидите за столом, и не можете видеть её ног, не стоит лезть вниз и смотреть, не заиграла ли она обувью. Следите за другими сигналами. Демонстрация подмышек. Девушка может принять эффектную позу (например, закинув руку за голову), при которой Вы можете увидеть её подмышку. Дамы в обычной жизни не показывают эту часть тела, поэтому если Вы её увидели, это уже что-то, и у Вас есть шанс в скором времени увидеть ещё что-нибудь. Демонстрация ног. Девушки давно научились с помощью своих прекрасных ног совершать жесты симпатии. Она примет позу, в которой её ноги выглядят наиболее соблазнительно, отодвинет край юбки, или даже немного разведёт ноги, чтобы развести Вас.

5. Несколько сигналов, связанных с расстоянием между Вами. Подающая их девушка как-бы намекает, что хочет познакомиться с Вами поближе.

Близкий контакт. Она сядет или встанет к Вам ближе, чем это дозволено приличиями. Пусть даже это будет быстро и едва заметно, она будет ожидать, что Вы поймаете её жест и включитесь в игру. Вторжение в личное пространство. Она перенесёт свою руку, ногу или какой-либо предмет ближе к Вам, попадая в «личное пространство» или на личную территорию. Если она после двух месяцев отношений оставляет свою зубную щетку у Вас в ванной, это тоже считается. Случайное прикосновение. Это вполне осознанный шаг, в котором нет ничего случайного. Касаясь Вас, пусть даже очень быстро, девушка подаёт Вам сигнал, на который непременно нужно отреагировать тепло. Ни в коем случае не показывайте, что это было неожиданно или удивительно для Вас. Исключение — если девушка со всего маха касается кулаком о Ваше лицо. В этом случае лучше переключиться на другую персону на сегодня. Наклон. В случае, если она не может сесть или встать к Вам ближе, девушка наклонится к Вам. Она может сделать это, чтобы лучше услышать Вас в шумном помещении, что не всегда относится к скрытым сексуальным сигналам, но по крайней мере она хочет услышать Вас, а не в ужасе убежать. В ходе игры с этими сигналами, девушка может как приблизиться к Вам, так и отодвинуться подальше. В обоих случаях делайте в этой игре то же самое, что и она. Если придвинитесь слишком сильно, когда она, наоборот, отходит назад, Вы проиграете.

6. Шестёрка сигналов, которые девушки подают Вам в основном руками.

Их послание — «ты меня возбуждаешь». Игры с украшениями. Девушка часто автоматически начинает теребить ожерелье или браслет, когда видит симпатичного мужчину — он заставляет её нервничать. Но более опытные женщины знают, что могут таким образом привлечь внимание мужчины, обратив внимание на украшенные части тела. Ладонь — флюгер. По ладоням женщины всегда можно понять, что к чему — они, подобно флюгеру, могут сообщить, дует ли Вам попутный ветер с этой девушкой. Если Вы её привлекаете, ладони девушки направятся к Вам, и будут слегка подрагивать, как бы говоря «подойди поближе». Но если Вы ей безразличны, она может подпереть подбородок костяшками наружу, или сжать кулаки, если Вы ей не нравитесь. Обнажение шеи. Этот жест означает подчинение, капитуляцию, и корни он берёт в дикой природе. Проигравшая в схватке лиса подставляет шею, позволяя оппоненту нанести смертельный укус. А женщина, павшая под натиском Вашего шарма, демонстрирует Вам шею как знак готовности к дальнейшей поэтапной капитуляции. Прихорашивание. Если девушка наводит марафет в присутствии мужчины, то она преследует сразу две цели: выглядеть более привлекательно, и привлечь к себе внимание. В обществе неподходящих мужчин женщина не будет этим заниматься, разве что в метро. Волосатое кокетство. В погоне за Вашим вниманием девушка может начать играть со своими волосами, поглаживая их, перекидывая или накручивая на палец. Если она при этом поддерживает визуальный контакт с Вами, то она уже готова, можно подойти и представиться. Поглаживание. Как известно, у девушек «центры удовольствия» расположены по всему телу, в отличие от локализованных мужских центров. Поэтому нет ничего удивительного, когда девушка в игре с мужчиной начинает сама себя поглаживать. Заметив положительную мужскую реакцию, она может начать делать это ещё более раскрепощенно.

7. Сигналы, означающие, что девушке очень приятно и легко с Вами.

Бурная жестикуляция. В девушке просыпается девочка. Она будет энергично и открыто себя вести с Вами, из чего вытекает следующий сигнал. Глупышка. Её действия будут преисполнены некой милой и веселой глупостью. Может, она даже будет подмигивать, обезьянничать. Но знайте — Вы просто вскружили ей голову. Отзеркаливание. Она может начать копировать Ваши движения, замирать в тех же позах. Тем самым девушка покажет, что настроена на одну волну с Вами. Этот трюк взят из НЛП (нейролингвистического программирования), причём она может это делать как осознанно, так и неосознанно. Здесь можно поэкспериментировать — поднимите бокал и посмотрите, сделает ли она то же самое. Положите руку на колено, и посмотрите, сделает ли она это, и т.д. Вы тоже можете использовать отзеркаливание, чтобы девушка почувствовала себя с Вами комфортнее, но не переусердствуйте, иначе Вас раскусят.

8. И, наконец, самые откровенные, самые яростные, самые отчаянные сигналы девушек, которые уже невозможно не заметить.

Чтобы девушка начала их использовать, надо довести её до отчаяния слепотой к предыдущим её сигналам. Или просто алкоголем. Облизывание губ.

Девушка знает, что, будучи влажными, её губы выглядят привлекательнее. Но если Вы видите этот сигнал, то у неё уже влажные не только они. Облизывая губы, девушка подсознательно говорит «Парень, ты очень соблазнительно выглядишь». Сексуальная вещица. Это когда её руки касаются какого-либо предмета с явным сексуальным подтекстом. Если она проводит пальцем по каёмке или ножке бокала, особенно средним или безымянным, то мысленно она уже проводит с Вами … как минимум время, но скорее всего, ночь. Томное покусывание. Девушка будет соблазнительно покусывать какой-либо предмет. Продолговатой ли он формы — не столь важно, в любом случае нетрудно догадаться, что она имеет в виду. Комбо из сигналов. Считывание всех этих сигналов можно сравнить с чтением текста. Отдельные телодвижения, конечно, не могут однозначно говорить о её предрасположенности к чему-либо. Но вместе они складываются в слова и предложения, прочитав и поняв смысл которых, можно выявить самые сокровенные желания и мотивы девушки. Она необязательно будет улыбаться Вам — она же скромное создание. Но наверняка примет привлекательную позу, будет посматривать на Вас искоса, при этом займет свои руки каким-нибудь предметом, или собой. В этом случае можно заявить, что Вы ей нравитесь — забирайте. Невербальные жесты симпатии работают только в команде друг с другом!

Ваша реакция на сигналы девушек.

Посылая Вам невербальные жесты симпатии, девушка ожидает от Вас положительную реакцию. Если Вы не отреагируете на них немедленно, заглотнув её приманку, то девушка переключится на поиски толстолобика посмышленнее. При этом Ваш ответ должен соответствовать её сигналу по интенсивности и стилю.

Приведём несколько примеров

• Если Вы только вошли в комнату, и заметили, как девушка посылает Вам связку сигналов, наградите её взглядом и очаровательной улыбкой. На данном этапе этого достаточно.

• Если это уже второй раунд игры, и признаки симпатии становятся всё яснее, можно слегка кивнуть. Девушка, скорее всего, опустит глаза и отвернется — так она устроена. Но не волнуйтесь — ей пока всё нравится.

• Когда она начнёт играть с волосами, можно, заметив это, выразить свое удовольствие улыбкой, или похвалить их замечательный цвет, блеск, шелковистость, кудрявость — нужное подчеркнуть.

• То же самое касается и её украшений.



• Очень внимательным нужно быть с сигналами, связанными с расстоянием. Подыгрывайте ей в этой игре, держите нос по ветру — сближайтесь и отдаляйтесь вместе с ней. И так далее. Думаю, Вы уловили смысл. Это её партия в теннис, и Ваша задача — быть для неё достойным оппонентом. Если она подаст Вам мяч, а Вы сумеете вернуть его на её половину поля, да ещё и с подкруткой, то она охотно продолжит с Вами игру, в которой приз получите и Вы, и она.

Источник: lifeo.ru