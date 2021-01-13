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Что можно и что нельзя делать в Новолуние 13 января 2021 года: Стоит повременить с важными вопросами и договорами

01:00 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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13 января, во время Новолуния очень важно начать новые дела. Конечно же, во время Новолуния силы и энергия человека находятся на исходе, и набираться они будут только во время растущей Луны.

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Этот день будет иметь особое значение и влияние на человека

В особенности это касается Новолуния этого месяца, так как оно припадает на Старый Новый год, то есть на 13 января. Соответственно этот день будет иметь особое значение и влияние на человека. Именно поэтому, стоит прислушаться к советам астрологов и правильно провести этот день.

Что можно делать в Новолуние 13 января

Как известно, Новолуние – это начало нового лунного месяца, когда Луна на небе совершенно не видна. Исходя из этого, вместе с рождением новой Луны, начинается и новый цикл в жизни каждого человека. Поэтому очень важно знать, что обязательно нужно сделать в этот период, для того, чтобы жизнь стала гораздо качественней и продуктивней.

Таким образом, 13 января, во время Новолуния очень важно начать новые дела. Конечно же, во время Новолуния силы и энергия человека находятся на исходе, и набираться они будут только во время растущей Луны, все же, очень важно в это время написать все планы, которые стоит осуществить в этом лунном месяце. Более того, планы можно делать не только на месяц, но и на весь год, так как это Новолуние совпадает со Старым Новым годом, и составленные планы будут иметь двойную силу.

Осуществить все эти планы поможет медитация или занятия йогой. Именно эти занятия правильно расслабит организм и направит энергию в нужное русло. Все же, идеальным вариантом в это время станет составление карты желаний.

Несмотря на то, что многие ее составляют на Новый год, все же, лучшим вариантом будет Новолуние, особенно если оно совпало со Старым Новым годом. Ведь в этом случае можно не сомневаться, что эта карта точно даст результат. Да и самое обычное занятие любимым делом, может принести неимоверную удачу.

Что не стоит делать на Новолуние 13 января

Хотя Новолуние имеет огромное положительное влияние на человека, все же, нужно знать и то, чего категорически не стоит делать в это время, чтобы себе не навредить. И в первую очередь эти опасения касаются финансовой сферы, так как не правильные действия во время Новолуния, могут привести к серьезным денежным проблемам.

Так, 13 января во время Новолуния, категорически запрещается брать деньги в долг. При этом, и давать деньги в долг то же не стоит, даже если это будут близкие люди. В таком случае стоит человеку объяснить, что молодая Луна не терпит долгов, и перенести это на другой день.

Стоит повременить во время Новолуния и с важными вопросами. И хотя этот день для того чтобы строить планы на будущий месяц, все же, принятие важных решений, нужно отложить на другой день. В особенности это касается договоров и налаживания рабочих контактов. Ведь все это не принесет желаемого результата.

Источник: rsute.ru

астрология запреты дня луна новолуние старый новый год
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