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Названы знаки, которые могут разбогатеть в период размещения Меркурия в Водолее до конца марта 2021 года

14:20 13.01.2021 Фото: pixnio.com
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Астрологи отметили, что больше всего повезет подопечным знакам Меркурия в период с 8 января по 15 марта 2021 года.

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Меркурий — это планета, что отвечает за финансовые потоки и денежную удачу людей

Начиная с 8 января Меркурий переходит в созвездие Водолея, что благоприятно скажется на финансовом положении многих людей. Однако, для того, чтобы денежная удача была к ним благосклонной, нужно следовать некоторым советам астрологов.

Энергетика Меркурия в Водолее

Меркурий — это планета, что отвечает за финансовые потоки и денежную удачу людей. Кроме того, это ночное светило ведает информационными потоками. По словам астрологов, когда Меркурий входит в знак, то в жизни людей происходят разнообразные финансовые перемены. Для одних людей они могут оказаться положительными, а для других — принесут большие неприятности. В 2021 году время перемен будет продолжаться вплоть до 15 марта.

Кто разбогатеет в начале 2021 года

Астрологи сулят несметные богатства некоторым людям в начале 2021 году. Прежде всего, финансовое положение улучшится у людей. Которые заняты в сфере высоких технологий, электроники, науки. То есть, особый успех ожидает программистов, дизайнеров и тех, кто занят творчеством.

Не стоит надеяться на то, что финансы сами приплывут в руки. Чтобы привлечь к себе денежную удачу, необходимо проявить максимум активности и целенаправленности. Нужно чаще выходить на улицу, заниматься физическими упражнениями, общаться с новыми людьми и менять привычную обстановку. Стоит отметить, что подобное поведение благоприятно повлияет на материальное положение людей не только в начале года, но и на протяжении оставшихся девяти месяцев.

Пока Меркурий находится в знаке Водолея, не нужно бояться задавать волнующие для себя вопросы. В это время позволительно также менять работу, открывать свой бизнес, продвигать новые проекты и идеи.

Знаки зодиака, которым повезет больше всего

Астрологи отметили, что больше всего повезет подопечным знакам Меркурия в период с 8 января по 15 марта 2021 года. То есть, счастливчиками судьбы в это время могут стать Близнецы, Девы и Водолеи. Интуиция этих людей будет обострена в этот период, что позволит им делать верные капиталовложения и совершать правильные шаги в плане деловой активности.

Еще, в этот период будет везти представителям Стрельцов и Рыб. Меркурий подарит этим людям много удачи и позитивной энергетики. Если они поверят в свои возможности и проявят активность, то смогут очень даже неплохо повысить свой доход и сделать его стабильным.

Источник: rsute.ru

«Меркурий» астрология богатство водолей планеты
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