Во сколько лет появляется сперма? Как проявляется половое созревание у мальчиков

Со временем мальчик становится все больше похож на мужчину - у него формируется тип фигуры, голос приобретает более грубую тональность, а сам он кажется рассудительней.

Половое созревание длится на протяжении всего переходного возраста

Период полового созревания, когда активизируется деятельность эндокринной системы (конкретно гипофиза), проявляясь в усиленной и увеличенной выработке гормонов (которые стимулируют физическое развитие), у мальчиков наблюдается с 9-10 до 17 лет. В этот период у подростка наблюдаются разительные изменения, от которых и зависит, во сколько лет появляется сперма у него. Эти метаморфозы характеризуются психоэмоциональными, функциональными, анатомическими и физиологическими перестройками всего организма.

Когда у мальчиков начинается переходный возраст

Физиологическое взросление организма, которое длится на протяжении всего переходного возраста и заканчивается половым созреванием мальчика, начинается примерно с 9 лет и заканчивается к 18 годам. Во сколько лет появляется сперма у мальчиков-подростков, зависит от того, когда именно начался сам процесс взросления. Переходный возраст обычно начинается с 9-10 лет и имеет характеристики буйства характера и начала активных физических изменений тела ребенка. Именно в этом возрасте важным моментом является правильная расстановка жизненных приоритетов, так как начинает формироваться взрослый и мыслящий человек.

Как проявляется половое созревание

Половое созревание длится на протяжении всего переходного возраста и проявляется не только внутренними изменениями, отвечающими за то, во сколько лет появляется сперма у мальчика, но и за внешние факторы, по которым и можно определить начавшийся процесс созревания подростка. Первые появляющиеся признаки - это увеличение половых органов у мальчиков, в которых начинает уже вырабатываться и созревать сперма. Гормоны активно воздействуют на весь организм, и на теле подростка появляется волосяной покров в местах, в которых его раньше не было: на лице, груди, половых органах, в подмышках. Активно функционирующие потовые железы изменяют состав кожи - на лице появляются угри. Со временем мальчик становится все больше похож на мужчину - у него формируется тип фигуры, голос приобретает более грубую тональность, а сам он кажется рассудительней.

Во сколько лет у мальчиков появляется сперма

Проблемы половых отношений для подростков особо острыми и актуальными становятся в период полового созревания. Взрослеющий организм претерпевает изменения и готовится к выполнению самой главной задачи и функции - продолжению рода. Во сколько лет появляется сперма у взрослеющего подростка, и когда он сможет выполнить свою биологическую задачу - явление индивидуальное, так как все обусловлено началом пубертатного периода и процессом полового созревания. Все это зависит от наследственных факторов, питания, физической нагрузки на организм ребенка и условий, в которых он развивается.

Примерно с 13-14 лет организм мальчика уже способен вырабатывать и выделять полноценную сперму (с 9 лет обычно это бесцветная жидкость, мало напоминающая сперму). Поначалу выделение ее происходит непроизвольно, в ночное время, когда мальчик спит, а его тело расслаблено. Такие выделения бывают до 5 раз в месяц и считаются нормой. Тревогу нужно бить, если выделения обильные, частые и случаются не только в ночное время, но и днем. Благоприятствовать этому могут употребление острой пищи, алкоголя, чтение взбудораживающей литературы.

Роль родителей в половом воспитании сына

Очень важно, чтобы родители приучали сына к гигиене в одежде. Мальчики всегда должны быть одеты по сезону, не перегреваться и не переохлаждаться. Нижнее белье не должно быть тесным и выполнено из ненатуральных материалов. Питание также играет важную роль в формировании здорового организма будущего мужчины. Подрастающие мальчики не должны употреблять фаст-фуд, колу, пепси и ни в коем случае алкогольные напитки. Долгом родителей является закрепление нужных гигиенических привычек и навыков. Отец должен рассказать о перестраивающемся и взрослеющем организме, об особенностях происходящих изменений. Подросткам важно объяснять все о половом развитии и даже о том, в каком возрасте появляется сперма. Для того чтобы ребенок полностью доверял обоим родителям, в семье должна быть дружественная, доверительная и спокойная атмосфера со взаимопониманием и любовью. Если даже отец или мать испытывают смущение при разговоре с сыном о таких деликатных вещах, то есть масса литературы, которую можно давать изучать подрастающему ребенку. Мальчик просто обязан все знать о том, что с ним происходит, его это не должно пугать, и даже когда появляется сперма или меняется его внешность - это должно восприниматься спокойно и по-взрослому рассудительно. Родители, которые следят за образом жизни своего сына, стремятся создать полноценные здоровые условия для его психоэмоционального и физического развития, всегда будут в отличных отношениях со своим ребенком.

Источник: fb.ru