Астрономический небесный календарь на январь 2021 года. Что можно можно увидеть в этом месяце в телескоп?

Только во время августовских Персеид будет благоприятная видимость метеоров

ЗВЕЗДОПАДЫ 2021 ГОДА:

Только во время августовских Персеид будет благоприятная видимость метеоров, так как Луна не будет мешать наблюдениям. Благоприятная видимость метеорных потоков наступает, когда Луна не засвечивает небо, и радиант потока поднимается достаточно высоко над горизонтом.

В 2021 году благоприятная видимость максимума только у одного из трех крупных звездопадов — у Персеид, а вот Квадрантиды и Геминиды будут падать при лунном свете.

ПИКИ ЗВЕЗДОПАДОВ И ФАЗА ЛУНЫ:

3 января — Квадрантиды (ZHR=120) — Луна около последней четверти,

22 апреля — Лириды (ZHR=90) — около первой четверти,

6 мая — Эта-Аквариды (ZHR~60) — после последней четверти,

12 августа — Персеиды (ZHR=110) — между новолунием и первой четвертью,

8 октября — Дракониды (ZHR~10, всплески до ZHR~100-400) — между новолунием и первой четвертью,

21 октября — Ориониды (ZHR~20) — около полнолуния,

17 ноября — Леониды (ZHR=15) — около полнолуния,



14 декабря — Геминиды (ZHR=150) — между первой четвертью и полнолунием.

СУПЕРЛУНА 2021 ГОДА:

Самые крупные на небе полнолуния 2021 года наблюдаем в апреле и мае, но наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты — явление Суперлуния — произойдет 26 мая.

Видимость больших планет в 2021 году благоприятна:

Меркурий в течение года достигнет 3 утренних (март, июль, октябрь) и 3 вечерних (январь, май, сентябрь) элонгаций, не отходя от Солнца более чем на 27 градусов. Лучшая вечерняя для нашей страны будет в мае, а лучшая утренняя — в октябре.

Для Венеры в 2021 году благоприятным временем для наблюдений будет вторая половина года (29 октября — максимальная вечерняя элонгация 47 градусов).

Для Марса 2021 год — благоприятное время для наблюдений только в первую половину года. Во второй половине 2021 года видимость планеты неблагоприятна, т.к. 8 октября планета достигнет соединения с Солнцем.

Наилучшая видимость Юпитера (созвездия Козерог и Водолей) относится к периоду противостояния (20 августа).



Сатурн (созвездие Козерог) также лучше всего виден близ противостояния 2 августа.Уран (созвездие Овен) и Нептун (созвездие Водолей) покажутся наблюдателям осенью, они являются осенними планетами, т.к. вступают в противостояние с Солнцем, соответственно, 4 ноября и 14 сентября.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ НЕБЕСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ 2021

Январское звездное небо считается одним из самых красивых. Высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Орион, Телец, Возничий. Можно наблюдать самую яркую звезду ночного неба — Сириус, знаменитые туманности: Конская Голова и Туманность Ориона, красивейшие звездные скопления Плеяды и Гиады.

Кроме этого, в южной области неба также высоко над горизонтом расположилось созвездие Близнецы. Звезды Кастор (α Близнецов) и Поллукс (β Близнецов) представляют головы близнецов Диоскуров. Под ними — Малый Пес, а вблизи горизонта — Большой Пес с самой яркой звездой всего ночного неба Земли — Сириусом. Три яркие звезды над южным горизонтом составляют астеризм «зимний треугольник»: Сириус (альфа Большого Пса), Бетельгейзе (альфа Ориона) и Процион (альфа Малого Пса). К востоку от Малого Пса расположились Рак и поднявшийся над горизонтом Лев. Млечный Путь простирается с юго-востока к северо-западу и проходит вблизи области зенита.

На севере у самого горизонта находятся Лира и Лебедь, над ними Цефей, восточнее — восходит Северная Корона, Геркулес, а над ним — Голова Дракона. Виден хорошо узнаваемый ковш Большой Медведицы. На северо-востоке вблизи горизонта поднялось созвездие Волопас. В январе Волопас восходит высоко над горизонтом в восточной части неба. В этом созвездии находится радиант новогоднего звездопада Квадрантиды.

Планеты

МЕРКУРИЙ (ВЕЧЕР):

Меркурий наблюдается на фоне вечерней зари. Он перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Стрелец, 8 января переходя в созвездие Козерог. Наилучшая вечерняя видимость Меркурия наступит с 18 января. В начале месяца его элонгация будет иметь значение 7°, а 24 января планета достигнет вечерней элонгации 19° при блеске (-0,6m). Видимый диаметр Меркурия увеличится за месяц от 5 до 8,5 угловых секунд при блеске, снижающемся от −1m до +0,7. Фаза изменяется от 1 до 0,2. Это означает, что при наблюдении в телескоп Меркурий будет иметь вид диска, постепенно переходящего в овал, а затем полудиск и серп. Планета достаточно высоко сияет над юго-западом. Благоприятное время для наблюдения первой планеты на широте Москвы в конце января — вечернее с 17:00 до 18:30.

ВЕНЕРА (УТРО):

Планета наблюдается на утреннем небе, уменьшая угловое расстояние от центрального светила от 20 до 13 градусов. Венера движется в одном направлении с Солнцем по созвездиям Змееносец и Стрелец. 11 января около планеты будет находиться Луна. Видимый диаметр Венеры составляет менее 11″, а фаза близка к 1 при блеске около −4m. В телескоп планета видна в виде небольшого белого диска без деталей.

МАРС (ВЕЧЕР И НОЧЬ):

Планета видна вечером и ночью. Марс перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Рыбы, 5 января переходя в созвездие Овен. Блеск Марса уменьшается за месяц от −0,3m до +0,4m. Видимый диаметр загадочной планеты в течение января уменьшится от 10,5 до 8 секунд дуги. В телескоп наблюдается небольшой диск, на поверхности которого можно различить некоторые детали.

ЮПИТЕР (ВЕЧЕР):

Юпитер заканчивает вечернюю видимость, в январе он перемещается по созвездию Стрелец в одном направлении с Солнцем по созвездию Козерог. Угловой диаметр самой большой планеты Солнечной системы имеет значение около 32,5″ при блеске около −2m. Диск планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. Четыре больших спутника видны уже в бинокль, а в телескоп в условиях хорошей видимости можно наблюдать тени от спутников на диске планеты, а также различные конфигурации спутников.

29 Января произойдет соединение Юпитера с Солнцем (блеск +0,5m; Эл=-1,9°).

САТУРН (ВЕЧЕР):

Сатурн заканчивает вечернюю видимость, в январе он перемещается по созвездию Козерог. Блеск планеты придерживается значения +0,6m при видимом диаметре 15″. В небольшой телескоп можно наблюдать кольцо и спутник Титан, а также другие наиболее яркие спутники. Видимые размеры кольца планеты составляют в среднем 40×13″ при наклоне к наблюдателю 21 градус.

24 Января произойдет соединение Сатурна с Солнцем (блеск +0,8m; Эл=0,4°).

УРАН (ВЕЧЕР И НОЧЬ):

Уран виден вечером и ночью. Уран (+6m, 3,5″) перемещается попятно, по созвездию Овена (южнее звезды альфа этого созвездия) 14 января меняя движение на прямое. Разглядеть диск Урана поможет телескоп от 80 мм в диаметре с увеличением более 80 крат и прозрачное небо. Невооруженным глазом планету можно наблюдать в периоды новолуний на темном чистом небе. Блеск спутников Урана слабее 13m.

НЕПТУН (ВЕЧЕР И НОЧЬ):

Нептун наблюдается вечером и ночью. Нептун (+8m, 2,4″) движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Водолея близ звезды фи Aqr (4,2m). Для поисков самой далекой планеты Солнечной системы понадобится бинокль и звездные карты в Астрономическом календаре на 2021 год, а диск различим в телескоп от 100 мм в диаметре с увеличением более 100 крат (при прозрачном небе). Фотографическим путем Нептун можно запечатлеть самым простым фотоаппаратом с выдержкой снимка около 10 секунд. Спутники Нептуна имеют блеск слабее 13m.

СОЛНЦЕ

Солнце в январе движется по созвездию Стрельца до 20 января, а затем переходит в созвездие Козерог. Склонение центрального светила постепенно растет, а продолжительность дня увеличивается, достигая к концу месяца 8 часов 32 минуты на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 11 до 16 градусов. Январь — не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или бинокль.

Но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением солнечного фильтра.

2 января 2021 года расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально в году и составило 147 093 168,5107 км (0,9832571 а.е.), видимый диаметр Солнца — наибольший в 2021 году (32 угловые минуты 35 секунд), в результате чего диск небесного светила выглядел на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн. км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн. км от Солнца. Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах. Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, т.к. изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить — то на 3% больше.

Смена времен года обусловлена тем, что ось вращения Земли имеет наклон к плоскости земной орбиты, а вовсе не тем, что расстояние от Земли до Солнца изменяется. Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего — летом.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ЯНВАРЕ В ТЕЛЕСКОП?

двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи;

переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца;



рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы);туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М94 в созвездии Гончие Псы, М33 в созвездии Треугольник, М31 в созвездии Андромеда.

Источник: roscosmos.ru