Какая вы богиня по знаку зодиака?

Каждая любящая себя женщина имеет право считаться богиней.
Овен «Афина»
Богиня Афина – умна и искусна, покровительница ремесел. Она считается не только умной богиней, но и очень изобретательной. Только в частности Афина настоящая воительница. Когда она чувствует надобность в войне, то ее не избежать.
Телец «Деметра»
Эта богиня плодородия, покровительница тружеников, даруя им усердие и терпение. Деметра щедра на винный напиток для истинных работяг. Тельцы заполучили любовь к веселью и пристрастие к этому напитку. Деметра, как и данный знак не даст себя в обиду, воздавая обидчику по заслуге.
Близнецы «Ирида»
Данная богиня, как и Близнецы дамочка бесстрашная. Их компания гарантирует веселье и яркие впечатления. Желание Ириды закон для вселенной, она обязательно получит то, что жаждет.
Рак «Гея»
Борец за все живое на земле, словно мать защищает все вокруг. Раки заполучили их любовь к живому и заботу. Гея готова вступить в бой, если чувствует угрозу по отношению к любимым.
Лев «Гера»
Богиня, которую еще прозвали госпожой. Она, как и Львы не потерпит конкуренции, желает быть лишь единственной и неповторимой. Этих дам все готовы обходить стороной, так как не рискнут бросить вызов.
Дева «Фемида»
Богиня правосудия, которая к тому же была одной из женщин Зевса. Она направляла на путь истинный, как и Дева оказывала сильное давление имея непоколебимое мнение.
Весы «Персефона»
Эта богиня все время колеблясь с выбором жениха. Неумение выбирать притягивает к ним людей сильных, которые решают за них.
Скорпион «Геката»
Данная богиня правила преисподней, а на вид была похоже на душечку, саму милоту и обаятельность. Геката имела уважение и в то же время нагоняла страх на врагов. Скорпион привлекает всех вокруг, это те женщины, в которую окружающие влюбляются с первого взгляда, но стоит их обидеть, они покажут всю свою мощь.
Стрелец «Артемида»
Эта богиня как хамелеон меняет свои обличия и может управлять все чем угодно. Стрельцы чем-то схожи с Артемидой своим умением подстроиться под любое мнение. При этом остаться со своим.
Козерог «Гестия»
Богиня семейных ценностей и верности. Гестия достойно несла свое целомудрие и ждала того самого, после чего будет готова на любые жертвы ради любимых людей, что полностью характеризует Козерогов.
Водолей «Ника»
Эта богиня победы. Она готова идти к своей цели сквозь любые препятствия и без нее с проблемой не справиться. Ника, как и представительницы данного зодиака никогда не проигрывают окончательно.
Рыбы «Афродита»
Богиня любви, она настолько красива, что поддаться соблазну невозможно. Афродита, как и Рыбы не может прожить без выплеска своих чувств и сильных эмоций.
Источник: rsute.ru