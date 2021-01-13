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Какая вы богиня по знаку зодиака?

02:00 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Астрологи рассказали, кто есть, кто по знаку зодиака. Гороскоп богинь поведает какая жрица из древнего мира относиться к какому созвездию.

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Гороскоп богинь поведает какая жрица из древнего мира относиться к какому созвездию

Каждая любящая себя женщина имеет право считаться богиней. 

Овен «Афина»

Богиня Афина – умна и искусна, покровительница ремесел. Она считается не только умной богиней, но и очень изобретательной. Только в частности Афина настоящая воительница. Когда она чувствует надобность в войне, то ее не избежать.

Телец «Деметра»

Эта богиня плодородия, покровительница тружеников, даруя им усердие и терпение. Деметра щедра на винный напиток для истинных работяг. Тельцы заполучили любовь к веселью и пристрастие к этому напитку. Деметра, как и данный знак не даст себя в обиду, воздавая обидчику по заслуге.

Близнецы «Ирида»

Данная богиня, как и Близнецы дамочка бесстрашная. Их компания гарантирует веселье и яркие впечатления. Желание Ириды закон для вселенной, она обязательно получит то, что жаждет.

Рак «Гея»

Борец за все живое на земле, словно мать защищает все вокруг. Раки заполучили их любовь к живому и заботу. Гея готова вступить в бой, если чувствует угрозу по отношению к любимым.

Лев «Гера»

Богиня, которую еще прозвали госпожой. Она, как и Львы не потерпит конкуренции, желает быть лишь единственной и неповторимой. Этих дам все готовы обходить стороной, так как не рискнут бросить вызов.

Дева «Фемида»

Богиня правосудия, которая к тому же была одной из женщин Зевса. Она направляла на путь истинный, как и Дева оказывала сильное давление имея непоколебимое мнение.

Весы «Персефона»

Эта богиня все время колеблясь с выбором жениха. Неумение выбирать притягивает к ним людей сильных, которые решают за них.

Скорпион «Геката»

Данная богиня правила преисподней, а на вид была похоже на душечку, саму милоту и обаятельность. Геката имела уважение и в то же время нагоняла страх на врагов. Скорпион привлекает всех вокруг, это те женщины, в которую окружающие влюбляются с первого взгляда, но стоит их обидеть, они покажут всю свою мощь.

Стрелец «Артемида»

Эта богиня как хамелеон меняет свои обличия и может управлять все чем угодно. Стрельцы чем-то схожи с Артемидой своим умением подстроиться под любое мнение. При этом остаться со своим.

Козерог «Гестия»

Богиня семейных ценностей и верности. Гестия достойно несла свое целомудрие и ждала того самого, после чего будет готова на любые жертвы ради любимых людей, что полностью характеризует Козерогов.

Водолей «Ника»

Эта богиня победы. Она готова идти к своей цели сквозь любые препятствия и без нее с проблемой не справиться. Ника, как и представительницы данного зодиака никогда не проигрывают окончательно.

Рыбы «Афродита»

Богиня любви, она настолько красива, что поддаться соблазну невозможно. Афродита, как и Рыбы не может прожить без выплеска своих чувств и сильных эмоций.

Источник: rsute.ru

астрология богини гороскоп знаки зодиака
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