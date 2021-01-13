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День российской печати отмечается 13 января 2021 года: История важной даты

08:20 13.01.2021 Фото: wikimedia.org
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По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий — это в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году.

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13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати.

Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. (2) 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать, а уже к 1914 году в стране выходило свыше трех тысяч периодических изданий.

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и переименован в День советской печати.

Только в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литературной газеты».

По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий — это в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более половины наименований — это газеты, затем журналы, и лишь малая часть — другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий.

Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии Президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.

Источник: calend.ru

13 января 2021 день российской печати история праздник
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