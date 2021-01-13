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Щедрый вечер или Щедрец: Традиции и история праздника 13 января 2021 года

08:50 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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С давних времен в этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки.

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Среди обильного праздничного угощения непременно находилось место блюдам из свинины

После того, как власть Корочуна ослабевала, а на славянской земле начинало зарождаться новое Солнце, славяне отмечали один из самых любимых периодов года — Большие зимние святки.

Большие зимние святки или, как их еще называли, Большие Велесовы святки продолжались двенадцать дней — с 26 декабря по 6 января по старому стилю. Святки делились на две шестидневные части — светлую и темную. Первую часть Святок завершал Щедрый вечер или Щедрец, приходившийся на 31 декабря по старому стилю, по новому — это 13 января.

С давних времен в этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки (щедровальные песни). Среди обильного праздничного угощения непременно находилось место блюдам из свинины. Люди считали, что кушанья из свинины символизируют богатый урожай и плодородие.

Перед щедрым пиром, как заведено, нужно было повеселить народ щедровками. Состав ряженых оставался таким же, каким он был на Коляде.

Колядовщики подходили к дому или к собравшимся на улице людям и пели: «Щедрый вечер! Добрый вечер!».

Затем колядовщики начинали «коляду томить», то есть, выпрашивать у хозяев гостинцы, жалуясь на то, что «шли из далека», «у козы ноги болят»...

Хозяева упирались, отшучивались. Тогда ряженые приступали к пению щедровок, некоторые из которых содержали шуточные угрозы.

Считалось большим стыдом не одарить колядовщиков. Таким жадным хозяевам ряженые посылали «проклятьице»:

«Уж дай им, Свароже, по спине и по роже.
Разрази их, Перун-батюшка!
Пустой им мешок, дырявый горшок!».

Набрав мешок гостинцев, колядовщики расходились.

Источник: calend.ru

13 января 2021 история праздник Щедрец щедрый вечер
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