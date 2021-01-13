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Лори в Индии празднуется 13 января: Что это за день и каковы важные традиции даты

09:20 13.01.2021 Фото: pxhere.com
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Приход Лори отмечается членами семьи постом и подношением друг другу подарков.

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Лори — это кульминация зимы и начало весны

Лори (Lori или Lohri) празднуется ежегодно 13 или 14 января в Северной Индии (Пенджабе).

Во время этого праздника зажигаются костры как символ окончания суровой зимы. Костер ассоциируется с господом Агни (Agni — огонь). Вокруг костра совершается парикрама (parikrama) — костер обходят по часовой стрелке и повторяют фразу: «придет благополучие, и нужда будет изгнана». После парикрамы раздается прасад — пища, предлагаемая богу и подарки.

Приход Лори отмечается членами семьи постом и подношением друг другу подарков. Вечером устраивается праздничный пир, как правило, не вегетарианский. Всю ночь вокруг костра продолжаются танцы и песни. В праздничное утро дети ходят от двери к двери и поют песни, требуя «выкуп» — деньги или сладости, что очень напоминает славянскую традицию колядования.

Этот «выкуп» называется Дулха Бхатти, а песня — это плата за него. День, следующий за Лори, называется Маги (Maghi), он знаменует приход месяца Мага. В этот день считается благоприятным совершить омовение в реке Ганг. В этот день также готовят сладости, как правило, сладкий рис.

Во время праздника Лори можно увидеть традиционный пенджабский танец Бхангра. В танце принимают участие только мужчины.

Источник: calend.ru

13 января 2021 история Лори Лори в Индии праздник
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