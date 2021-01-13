13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Что принято делать в важный православный праздник 13 января 2021 года

07:20 13.01.2021 Фото: pixnio.com
0

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.

% name% title
Вечер накануне Нового года назывался щедрым
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? Что принято делать в важный православный праздник 13 января 2021 годаКогда красить яйца в 2021?Ещё 640 новостей

Дата по старому стилю: 31 декабря.
13 января — канун Нового года (по старому стилю), или Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в 4 веке в Каппадокии. Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.

Вечер накануне Нового года назывался щедрым. Хозяйки готовили множество снеди — с тем, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие. В пословицах об этом дне говорится: «Свинку да боровка для Васильева вечерка»; «Не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий Зимний освятит!».

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — варение каши. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало худое. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.

Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились. Также ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

Именины в этот день
Михаил, Петр

Источник: calend.ru

13 января 2021 Васильев вечер Васильева коляда именины история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник? Что принято делать в важный православный праздник 13 января 2021 года
07:20 13-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Что принято делать в важный православный праздник 13 января 2021 года
Сегодня именины: 13 января отмечается 3 именин по церковному календарю
07:10 13-01-2021
Сегодня именины: 13 января отмечается 3 именин по церковному календарю
Замечательные открытки и картинки на Щедрый Вечер 13 января 2021 года
06:50 13-01-2021
Замечательные открытки и картинки на Щедрый Вечер 13 января 2021 года
БердскСводка погоды на 13 января в Бердске. Будет ли потепление?
06:30 13-01-2021
Сводка погоды на 13 января в Бердске. Будет ли потепление?
Во сколько лет появляется сперма? Как проявляется половое созревание у мальчиков
05:00 13-01-2021
Во сколько лет появляется сперма? Как проявляется половое созревание у мальчиков
С 8 марта 2021 сказочно красивые открытки
04:00 13-01-2021
С 8 марта 2021 сказочно красивые открытки
С Днем печати красивые интеллектуальные поздравления 13 января 2021 года
03:00 13-01-2021
С Днем печати красивые интеллектуальные поздравления 13 января 2021 года
Какая вы богиня по знаку зодиака?
02:00 13-01-2021
Какая вы богиня по знаку зодиака?
Что можно и что нельзя делать в Новолуние 13 января 2021 года: Стоит повременить с важными вопросами и договорами
01:00 13-01-2021
Что можно и что нельзя делать в Новолуние 13 января 2021 года: Стоит повременить с важными вопросами и договорами
Инструкция, как щедровать и посевать 13 и 14 января 2021 года: Тексты щедровок и посевалок
00:20 13-01-2021
Инструкция, как щедровать и посевать 13 и 14 января 2021 года: Тексты щедровок и посевалок