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С Днем печати красивые интеллектуальные поздравления 13 января 2021 года

03:00 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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В советское время, после 1917 г. , день печати отмечали 5 мая — этой датой вышла в свет газета «Правда».

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В 1703 году по указу Петра І в России впервые вышла газета «Ведомости»

В 1703 году по указу Петра І в России впервые вышла газета «Ведомости». Ее издавали и в Москве, и в северной «столице» России — Санкт-Петербурге, причем название не было постоянным: то «Российские ведомости», то просто «Ведомости», а то и «Ведомости Московские». Развитие газетного дела шло полным ходом — уже в 1914 году зарегистрировали больше 3 тыс. названий.

В советское время, после 1917 г. , день печати отмечали 5 мая — этой датой вышла в свет газета «Правда». Но после распада СССР в 1991 году специальным Постановлением Президиума ВС Российской Федерации праздник переименовали с «Дня советской печати» на «День российской печати» и перенесли на 13 января — именно в этот день в 1703 году была издана газета «Ведомости».

***

У работников печати —
Очень сложные задачи.
Пожелаем в праздник, кстати,
Им успехов и удачи.

Все издания, что в плане —
Без задержки выполнять,
Без ошибок и изъянов
В срок — подписывать в печать.

Пусть читатель безучастным
Никогда не остаётся.
Пусть с добром, любовью, счастьем
Слово в сердце отзовётся.

***

Не заменит интернет
Мир журналов и газет,
И без книжек нам, друзья,

Ну никак прожить нельзя.

Всех печатников сегодня
Поздравляем с этим днем,
Жить желаем превосходно,
Достигать побед во всем!

***

Поздравляю всех, кто прикладывает огромные силы, душу и талант для того, что к утреннему кофе, мы получили свежую прессу и самые последние новости. Желаю постоянного вдохновения, массу интересных идей и желания постоянно искать что-то новое. Пускай в нашей печати будут только хорошие новости. Пускай каждая страница печатного издания будет пропитана позитивом. Желаю благополучия и успеха, карьерного роста и безупречной работы. С Днем российской печати!

***

Всех причастных к Дню печати.
Нынче будем поздравлять.
Вдохновенья и признанья
Собираемся желать.

Чтоб тираж, на удивленье,
Поднимался только вверх.
И для творческого рвения
Не предвиделось помех.

***

Без журналов и газет —
Жизнь представить невозможно.
Появился интернет —
Там печататься несложно.

Конференции онлайн,
Консультации нам — в чате,
Но поздравим в январе —

Всех работников печати.

И редактор и корректор —
Все востребованы снова.
Потому, что в цель бьёт метко —
Напечатанное слово.

***

Утренний кофе и нет интернета —
Что вам приходит на помощь? Газета!

Едешь в метро, и не ловит планшет?
Лучше журнала в момент такой нет!

Новости разные будут вам кстати,
И заскучать не дадут никогда,
Слава работникам русской печати,
Руку на пульсе держите всегда!

***

С День российской печати!

Пусть тираж подрастет,
Никогда не печальтесь,
Мчите только вперед

К самой радостной цели,
Чтобы вмиг обрести
Все, чего вы хотели,
И в улыбках цвести!

***

Пусть российская печать
Будет только процветать,
Тиражи газет и книг
Возрастут в России вмиг.

Чтоб в читающей стране
Каждый счастлив был вполне
Багажом литературы
Для развития культуры!

***

С Днем печати поздравляю!
Быстро пусть тираж растет,
Вы, газетчики, я знаю
Для того весь круглый год

Прилагаете старанья,
Так пускай вам повезет!
Вам — добра и пониманья,

И успехов хоровод!

***

Всех печатников России
В праздник громко поздравляю.
Гордость вы для всей страны —
Это смело заявляю.

Всем вам счастья и успехов,
Не кончался чтоб тираж,

И всегда вы понимали,
Что работа удалась.

***

Чтобы новости узнать,
Нужно прикупить газету
И до корки прочитать
Залпом всё изданье это.

За возможность всё читать

И статьи раскрыть интригу
Мы хотим сейчас сказать
Всем печатникам «спасибо».

И успехов вам в труде
Несравненных пожелаем,
Пусть удача вас везде
По пятам сопровождает!

Источник: pozdravok.ru

13 января 2021 день печати поздравления стихи
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