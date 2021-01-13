С Днем печати красивые интеллектуальные поздравления 13 января 2021 года

В советское время, после 1917 г. , день печати отмечали 5 мая — этой датой вышла в свет газета «Правда».

В 1703 году по указу Петра І в России впервые вышла газета «Ведомости»

В 1703 году по указу Петра І в России впервые вышла газета «Ведомости». Ее издавали и в Москве, и в северной «столице» России — Санкт-Петербурге, причем название не было постоянным: то «Российские ведомости», то просто «Ведомости», а то и «Ведомости Московские». Развитие газетного дела шло полным ходом — уже в 1914 году зарегистрировали больше 3 тыс. названий.

В советское время, после 1917 г. , день печати отмечали 5 мая — этой датой вышла в свет газета «Правда». Но после распада СССР в 1991 году специальным Постановлением Президиума ВС Российской Федерации праздник переименовали с «Дня советской печати» на «День российской печати» и перенесли на 13 января — именно в этот день в 1703 году была издана газета «Ведомости».

***

У работников печати —

Очень сложные задачи.

Пожелаем в праздник, кстати,

Им успехов и удачи.

Все издания, что в плане —

Без задержки выполнять,

Без ошибок и изъянов

В срок — подписывать в печать.

Пусть читатель безучастным

Никогда не остаётся.

Пусть с добром, любовью, счастьем

Слово в сердце отзовётся.

***

Не заменит интернет

Мир журналов и газет,

И без книжек нам, друзья,



Ну никак прожить нельзя.

Всех печатников сегодня

Поздравляем с этим днем,

Жить желаем превосходно,

Достигать побед во всем!

***

Поздравляю всех, кто прикладывает огромные силы, душу и талант для того, что к утреннему кофе, мы получили свежую прессу и самые последние новости. Желаю постоянного вдохновения, массу интересных идей и желания постоянно искать что-то новое. Пускай в нашей печати будут только хорошие новости. Пускай каждая страница печатного издания будет пропитана позитивом. Желаю благополучия и успеха, карьерного роста и безупречной работы. С Днем российской печати!

***

Всех причастных к Дню печати.

Нынче будем поздравлять.

Вдохновенья и признанья

Собираемся желать.

Чтоб тираж, на удивленье,

Поднимался только вверх.

И для творческого рвения

Не предвиделось помех.

***

Без журналов и газет —

Жизнь представить невозможно.

Появился интернет —

Там печататься несложно.

Конференции онлайн,

Консультации нам — в чате,

Но поздравим в январе —



Всех работников печати.

И редактор и корректор —

Все востребованы снова.

Потому, что в цель бьёт метко —

Напечатанное слово.

***

Утренний кофе и нет интернета —

Что вам приходит на помощь? Газета!



Едешь в метро, и не ловит планшет?Лучше журнала в момент такой нет!

Новости разные будут вам кстати,

И заскучать не дадут никогда,

Слава работникам русской печати,

Руку на пульсе держите всегда!

***

С День российской печати!



Пусть тираж подрастет,Никогда не печальтесь,Мчите только вперед

К самой радостной цели,

Чтобы вмиг обрести

Все, чего вы хотели,

И в улыбках цвести!

***

Пусть российская печать

Будет только процветать,

Тиражи газет и книг

Возрастут в России вмиг.

Чтоб в читающей стране

Каждый счастлив был вполне

Багажом литературы

Для развития культуры!

***

С Днем печати поздравляю!

Быстро пусть тираж растет,

Вы, газетчики, я знаю

Для того весь круглый год

Прилагаете старанья,

Так пускай вам повезет!

Вам — добра и пониманья,



И успехов хоровод!

***

Всех печатников России

В праздник громко поздравляю.

Гордость вы для всей страны —

Это смело заявляю.

Всем вам счастья и успехов,

Не кончался чтоб тираж,



И всегда вы понимали,Что работа удалась.

***

Чтобы новости узнать,

Нужно прикупить газету

И до корки прочитать

Залпом всё изданье это.

За возможность всё читать



И статьи раскрыть интригуМы хотим сейчас сказатьВсем печатникам «спасибо».

И успехов вам в труде

Несравненных пожелаем,

Пусть удача вас везде

По пятам сопровождает!

Источник: pozdravok.ru