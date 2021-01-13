С Днем печати красивые интеллектуальные поздравления 13 января 2021 года

В 1703 году по указу Петра І в России впервые вышла газета «Ведомости». Ее издавали и в Москве, и в северной «столице» России — Санкт-Петербурге, причем название не было постоянным: то «Российские ведомости», то просто «Ведомости», а то и «Ведомости Московские». Развитие газетного дела шло полным ходом — уже в 1914 году зарегистрировали больше 3 тыс. названий.
В советское время, после 1917 г. , день печати отмечали 5 мая — этой датой вышла в свет газета «Правда». Но после распада СССР в 1991 году специальным Постановлением Президиума ВС Российской Федерации праздник переименовали с «Дня советской печати» на «День российской печати» и перенесли на 13 января — именно в этот день в 1703 году была издана газета «Ведомости».
***
У работников печати —
Очень сложные задачи.
Пожелаем в праздник, кстати,
Им успехов и удачи.
Все издания, что в плане —
Без задержки выполнять,
Без ошибок и изъянов
В срок — подписывать в печать.
Пусть читатель безучастным
Никогда не остаётся.
Пусть с добром, любовью, счастьем
Слово в сердце отзовётся.
***
Не заменит интернет
Мир журналов и газет,
И без книжек нам, друзья,
Всех печатников сегодня
Поздравляем с этим днем,
Жить желаем превосходно,
Достигать побед во всем!
***
Поздравляю всех, кто прикладывает огромные силы, душу и талант для того, что к утреннему кофе, мы получили свежую прессу и самые последние новости. Желаю постоянного вдохновения, массу интересных идей и желания постоянно искать что-то новое. Пускай в нашей печати будут только хорошие новости. Пускай каждая страница печатного издания будет пропитана позитивом. Желаю благополучия и успеха, карьерного роста и безупречной работы. С Днем российской печати!
***
Всех причастных к Дню печати.
Нынче будем поздравлять.
Вдохновенья и признанья
Собираемся желать.
Чтоб тираж, на удивленье,
Поднимался только вверх.
И для творческого рвения
Не предвиделось помех.
***
Без журналов и газет —
Жизнь представить невозможно.
Появился интернет —
Там печататься несложно.
Конференции онлайн,
Консультации нам — в чате,
Но поздравим в январе —
И редактор и корректор —
Все востребованы снова.
Потому, что в цель бьёт метко —
Напечатанное слово.
***
Утренний кофе и нет интернета —
Что вам приходит на помощь? Газета!
Лучше журнала в момент такой нет!
Новости разные будут вам кстати,
И заскучать не дадут никогда,
Слава работникам русской печати,
Руку на пульсе держите всегда!
***
С День российской печати!
Никогда не печальтесь,
Мчите только вперед
К самой радостной цели,
Чтобы вмиг обрести
Все, чего вы хотели,
И в улыбках цвести!
***
Пусть российская печать
Будет только процветать,
Тиражи газет и книг
Возрастут в России вмиг.
Чтоб в читающей стране
Каждый счастлив был вполне
Багажом литературы
Для развития культуры!
***
С Днем печати поздравляю!
Быстро пусть тираж растет,
Вы, газетчики, я знаю
Для того весь круглый год
Прилагаете старанья,
Так пускай вам повезет!
Вам — добра и пониманья,
***
Всех печатников России
В праздник громко поздравляю.
Гордость вы для всей страны —
Это смело заявляю.
Всем вам счастья и успехов,
Не кончался чтоб тираж,
Что работа удалась.
***
Чтобы новости узнать,
Нужно прикупить газету
И до корки прочитать
Залпом всё изданье это.
За возможность всё читать
Мы хотим сейчас сказать
Всем печатникам «спасибо».
И успехов вам в труде
Несравненных пожелаем,
Пусть удача вас везде
По пятам сопровождает!
Источник: pozdravok.ru