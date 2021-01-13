Замечательные открытки и картинки на Щедрый Вечер 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый вечер или Щедрец - это традиционный славянский праздник, который отмечается сразу после Коляды. Он знаменит своими щедровками и праздничным пиром. На сайте можно бесплатно скачать красивые открытки и весёлые картинки поздравления на Щедрец с торжественными пожеланиями в стихах и прозе, с трогательными надписями и весёлыми словами мужчине, женщине, парню и девушке, друзьям, близким родственникам и коллегам по работе. Подобранные варианты легко отправить по электронной почте или на мобильный телефон, а также разместить на страничках в популярных социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграм.

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Щедрый Вечер - 13 января 2021 года

Источник: fresh-cards.ru