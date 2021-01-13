Инструкция, как щедровать и посевать 13 и 14 января 2021 года: Тексты щедровок и посевалок

Их часто путают с колядками, но это все же отдельный жанр. Совсем скоро Щедрый вечер, поэтому поговорим о щедровках. А заодно и о посевальных песнях.
В русские и украинские дома 13 января приходит Щедрый вечер, или Маланка. Этот праздник преисполнен светом и добротой, а также отличается своими уникальными традициями и обычаями.
Одна из таких традиций - щедровки. Еще одна традиция касается первого дня старого Нового года и зовется посевальными песнями.
Щедровки - это так называемые величальные народные песни. Они исполняются под Новый год и в Щедрый вечер. Согласно обычаям, щедровки, как и колядки, величают хозяина и его семью. Однако разница с колядками все же есть.
В чем разница?
Колядки исполняют на Рождество - 6-7 января, щедровки - накануне старого Нового года, 13 января, засевают - 14 января (ныне это день старого Нового года).
В отдельных регионах существует традиция щедровать и накануне праздника Крещения Господня 18 января.
В колядках в основном прославляют рождение Христа, а в щедровках - желают благосостояния семье, богатого урожая и т. д.
Также более традиционным считается колядование в исполнении мужчин и парней, тогда как щедровать по обыкновению могут женщины и девушки.
Как правильно щедровать?
Во-первых, щедровать принято начинать с наступлением темноты. Считается, что дело в том, что после заката солнца начинает проказничать нечистая сила, а щедровки становятся своеобразной защитой дома и его хозяев.
В старину в основном щедровали девушки, однако современная практика показывает, что сейчас это делают и девушки, и парни (как и колядуют, впрочем).
Перед началом щедровки у хозяина дома нужно спросить разрешения. Каждая из щедровок заканчивается пожеланиями здоровья и благополучия, а также щедрого урожая жителям дома.
Традиционно щедровальщики собираются небольшой компанией, поют короткие песни и даже могут играть на нескольких инструментах.
Как правильно посевать?
Зерно готовится заранее. Это может быть как пшеница, так и ячмень или гречка. Посевальщики надевают теплые рукавицы, голыми руками посевать нельзя.
Посевать начинают с утра 14 января, то есть после наступления старого Нового года. По традиции это делают мальчики. Рано утром они ходят по домам, поют посевальные песни и щедро рассыпают зерно для того, чтобы следующий год был урожайным и богатым.
Всем посевальникам принято давать деньги. При этом зерно, которым посевают, нельзя выметать из дома до заката солнца.
Примеры щедровок и посевалок
Ой сивая та і зозуленька
Щедрий вечір добрий вечір!
Добрим людям на здоров’я! Усі сади та і облітала. А в одному та і не бувала. А в тім саду три церковці. В тій церковці три віконця. У першому — ясен місяць. У другому — красне сонце. У третьому — дрібні зірки. Ясен місяць — пан господар. Красне сонце — жона його. Дрібні зірки — його дітки.
***
Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,
При́летіла ла́стівочка,
Ста́ла собі́ ще́бетати,
Го́сподаря ви́кликати:
Подивися на кошару —
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
У тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова,
У тебе жінка чорноброва."
Прилетіла ластівочка.
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб Вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, Ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Сієм, вієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм –
На Новий рік!
Щоб вам вродило краще, ніж торік, –
Коноплі під стелю,
А льон до коліна,
Щоб вам, господарі,
Голова не боліла!
Источник: 112.ua