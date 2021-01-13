Инструкция, как щедровать и посевать 13 и 14 января 2021 года: Тексты щедровок и посевалок

Всем посевальникам принято давать деньги. При этом зерно, которым посевают, нельзя выметать из дома до заката солнца.

Их часто путают с колядками, но это все же отдельный жанр

Их часто путают с колядками, но это все же отдельный жанр. Совсем скоро Щедрый вечер, поэтому поговорим о щедровках. А заодно и о посевальных песнях.

В русские и украинские дома 13 января приходит Щедрый вечер, или Маланка. Этот праздник преисполнен светом и добротой, а также отличается своими уникальными традициями и обычаями.

Одна из таких традиций - щедровки. Еще одна традиция касается первого дня старого Нового года и зовется посевальными песнями.

Щедровки - это так называемые величальные народные песни. Они исполняются под Новый год и в Щедрый вечер. Согласно обычаям, щедровки, как и колядки, величают хозяина и его семью. Однако разница с колядками все же есть.

В чем разница?

Колядки исполняют на Рождество - 6-7 января, щедровки - накануне старого Нового года, 13 января, засевают - 14 января (ныне это день старого Нового года).

В отдельных регионах существует традиция щедровать и накануне праздника Крещения Господня 18 января.

В колядках в основном прославляют рождение Христа, а в щедровках - желают благосостояния семье, богатого урожая и т. д.

Также более традиционным считается колядование в исполнении мужчин и парней, тогда как щедровать по обыкновению могут женщины и девушки.

Как правильно щедровать?

Во-первых, щедровать принято начинать с наступлением темноты. Считается, что дело в том, что после заката солнца начинает проказничать нечистая сила, а щедровки становятся своеобразной защитой дома и его хозяев.

В старину в основном щедровали девушки, однако современная практика показывает, что сейчас это делают и девушки, и парни (как и колядуют, впрочем).

Перед началом щедровки у хозяина дома нужно спросить разрешения. Каждая из щедровок заканчивается пожеланиями здоровья и благополучия, а также щедрого урожая жителям дома.

Традиционно щедровальщики собираются небольшой компанией, поют короткие песни и даже могут играть на нескольких инструментах.

Как правильно посевать?

Зерно готовится заранее. Это может быть как пшеница, так и ячмень или гречка. Посевальщики надевают теплые рукавицы, голыми руками посевать нельзя.

Посевать начинают с утра 14 января, то есть после наступления старого Нового года. По традиции это делают мальчики. Рано утром они ходят по домам, поют посевальные песни и щедро рассыпают зерно для того, чтобы следующий год был урожайным и богатым.

Всем посевальникам принято давать деньги. При этом зерно, которым посевают, нельзя выметать из дома до заката солнца.

Примеры щедровок и посевалок

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір добрий вечір!

Добрим людям на здоров’я! Усі сади та і облітала. А в одному та і не бувала. А в тім саду три церковці. В тій церковці три віконця. У першому — ясен місяць. У другому — красне сонце. У третьому — дрібні зірки. Ясен місяць — пан господар. Красне сонце — жона його. Дрібні зірки — його дітки.

***

Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка,

Ста́ла собі́ ще́бетати,

Го́сподаря ви́кликати:



"Вийди, вийди, господарю,Подивися на кошару —Там овечки покотились,А ягнички народились.У тебе товар весь хороший,Будеш мати мірку грошей,Хоч не гроші, то полова,У тебе жінка чорноброва."Щедрик, щедрик, щедрівочка,Прилетіла ластівочка.

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,



Щоб нічого не боліло,Щоб у праці все горілоТа й в кишені шелестіло!Щоб, як квіти, Ви цвілиТа сто років прожили!

***

Сієм, вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм –



На щастя, на здоров’я,На Новий рік!Щоб вам вродило краще, ніж торік, –Коноплі під стелю,А льон до коліна,Щоб вам, господарі,Голова не боліла!

Источник: 112.ua