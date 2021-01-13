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Что нельзя делать и что нужно обязательно подать на стол в Щедрый вечер 13 января 2021 года

07:50 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Как и в Рождественский сочельник, желательно, чтобы блюд было 12 – по числу апостолов, но уже непостных, конечно.

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Уже завтра, 13 января, празднуется Щедрый вечер
Сюжет: Православные обряды
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Что нельзя делать и что нужно обязательно подать на стол в Щедрый вечер 13 января 2021 годаКакой сегодня церковный праздник? Что принято делать в важный православный праздник 13 января 2021 годаЕщё 641 новостей

Уже завтра, 13 января, празднуется Щедрый вечер.

Еще этот праздник зовется праздником Маланки и Василия: 13 января в православии отмечается день святой Мелании, а 14 января – день Василия. И в народе говорят, что в ночь с 13 на 14 января Маланка (которая в старину символизировала Луну) и Василий (символ Солнца) женятся, сообщает Главред.

В этот вечер по дворам ходят ряженые, один из которых – непременно парень – переодевается Маланкой, а какая-нибудь девушка – Василием.

Еще этот праздник зовется праздником Маланки и Василия: 13 января в православии отмечается день святой Мелании, а 14 января – день Василия. И в народе говорят, что в ночь с 13 на 14 января Маланка (которая в старину символизировала Луну) и Василий (символ Солнца) женятся.

В этот вечер по дворам ходят ряженые, один из которых – непременно парень – переодевается Маланкой, а какая-нибудь девушка – Василием.

Щедруют накануне Старого Нового года 2021, а посевают на сам праздник. То есть 13 и 14 января соответственно.

Щедровать можно и своими словами, но зачастую гурьба молодежи поет традиционные щедривки-песни.

Щедрый вечер: что готовить

Так как святой Василия является покровителем свиноводов, то считается, что на праздничном столе 13 января (в Щедрый вечер) и 14 января (непосредственно в День Василия и заодно Старый Новый год) должны быть блюда из свинины.

К слову, именно празднику Маланки и Василия мы обязаны традиции готовить холодец, ведь в старину не каждая семья могла позволить себе готовить целого поросенка, холодец был более дешевым, но не менее сытным вариантом.

Также на стол подают богатую кутью.

Как и в Рождественский сочельник, желательно, чтобы блюд было 12 – по числу апостолов, но уже непостных, конечно.

При этом доброй приметой считается, если за столом соберется четное количество людей. Если четного количества не выходило – хозяйки шли на хитрость: просто ставили на стол еще одну, дополнительную, тарелку.

Щедрый вечер: что нельзя делать

Считается, что в этот праздник нельзя:

ссориться и ругаться – нужно, наоборот, мириться и налаживать отношения;
надевать одежду черного цвета – праздник-то радостный, для траура не место;
пересчитать мелкие монеты – а то проплачешь потом целый год;
давать в долг – сам в долгах окажешься;

произносить цифру "тринадцать".

Щедрый вечер принято проводить весело и, желательно, в кругу семьи.

13 января 2021 праздник что можно и нельзя в этот день щедрый вечер
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