Новолуние 13 января 2021 года: Что нужно успеть сделать сегодня

13 января отлично подходит для избавления от всего ненужного и очищения пространства.

В новую фазу Луны можно составить список желаний

В новую фазу Луны можно составить список желаний – астролог раскрыла отличный период, сообщает Главред.

Астролог Влад Росс сообщил, что первое новолуние 2021 произойдет в среду утром, 13 января, – в этот день наступит 1 лунный день.

По его словам, вблизи 13 января и непосредственно в этот день самые лучшие занятия – выстраивание планов и придумывание проектов.

Росс добавил, что новолуние в январе 2021 является очень хорошим временем для очищения и медитации.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала когда в 1 лунные сутки наступит отличное время для закладки чего-то нового на ближайший месяц, и назвала особенности новолуния.

Новолуние 13 января 2021 – астропрогноз от Погорельченко

"…с 7:01 до 8:25… – отличное время для визуализации и формирования списка желаний, закладываем новое на ближайший месяц", – поделилась собеседница.

Астролог назвала особенности новолуния:

Ни на что нет сил;

Нет желания чем-то заниматься;

Эмоции бьют ключом;



Становятся более активными сплетники и недоброжелатели.

Погорельченко отметила, что 13 января отлично подходит для избавления от всего ненужного и очищения пространства.

Новолуние

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.