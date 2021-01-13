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Общество / Стиль жизни

Приметы на Щедрый вечер 13 января, которые помогут стать богатым и счастливым человеком

10:20 13.01.2021 Фото: pxhere.com
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Считается, что чем больше на столе вкусных блюд, особенно, из мяса, тем более богатым будет семейство в будущем году.

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13 января отмечается праздник Щедрый вечер, также известный как Старый Новый год

13 января отмечается праздник Щедрый вечер, также известный как Старый Новый год. Приметы на 13 января помогут сделать свою жизнь счастливой и богатой в течение грядущего года.

Сегодня по церковному календарю день святой Мелании. Однако в народе отмечается праздник Старый Новый год, который также называют Щедрый вечер или Васильев вечер. Это очень важный день, так как приметы на 13 января позволят сделать жизнь такой, какой хочет человек, если он прислушается к народным советам и обрядам.

Обычаи на 13 января – Щедрый вечер

Щедрый вечер — это канун Нового года по старому календарю. Поэтому в этот праздник принято праздновать Старый Новый год. Приметы на 13 января очень похожи на новогодние приметы. Про этот день тоже говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Поэтому в Щедрый вечер собирается вся родня, накрывается пышный, воистину богатый стол, а праздник принято проводить очень радостно, с подарками и благими пожеланиями.

В утренние часы принято ходить в церковь, чтобы помолиться святой Мелании о счастье и здоровье в будущем году. А потом на вечер люди устраивают веселья и посиделки.

Приметы на 13 января отмечают, что накрывать сегодня пышный стол — это обязательная традиция, так как богатый праздник притянет достаток и изобилие в будущем году. Считается, что чем больше на столе вкусных блюд, особенно, из мяса, тем более богатым будет семейство в будущем году.

Обязательное блюдо на столе в Щедрый вечер — это свинина. По приметам люди верили, что свинина символизирует достаток и богатство. Поэтому, если на столе есть блюда из свинины, то и год будет изобильным.

Самый важный обряд в Щедрый вечер — это щедрование или колядование. Приметы говорят, что если в дом пришли ряженые, то их прогонять ни в коему случае нельзя, иначе весь год семья будет несчастной и бедной. Ряженых нужно обязательно принять, угостить конфетами, а зерно, которым они посыпали, нельзя не убирать как минимум сутки.

Также Щедрый вечер очень тесно связан с заговорами и обрядами. Считается, что в этот праздник все ритуалы дают максимальный результат. Поэтому незамужние девушки обязательно в Щедрый вечер гадают на суженого.

Замужние женщины в этот день варят кашу. С этим связана интересная примета. Она гласит, что если сваренная каша заполнит всю кастрюльку, то год для семьи будет изобильным, а если кастрюлька полупустая получится, то стоит ждать финансовых проблем.

Заговоры на 13 января – Щедрый вечер

Заговор для богатства на Щедрый вечер.

Этот заговор читают только в Старый Новый год.

После праздничного застолья собери все косточки из-под мяса. Их нельзя выбрасывать. Утром 14 января вынеси их на улицу, закопай под деревом и скажи заговор:

«Как дерево это растет и крепнет, так крепло бы и росло благосостояние и здоровье всей моей семьи!»

Приметы на 13 января – Щедрый вечер

Если вынести сегодня мусор из дома, то и радость выбросишь.
Приметы на 13 января говорят, что если сегодня одалживать деньги, то потом весь год будешь в долгах, как в шелках.
Сегодня нельзя есть рыбу или птицу, а то счастье улетит или уплывет. В Щедрый вечер нужно есть свинину.

Если человек заболел на Щедрый вечер, то долго не сможет выздороветь.
Если есть свинину, то весь год будет богатым.
Все сны, которые приснятся в ночь на 13 января — вещие и предсказывают будущее, которое произойдет в течении ближайшего года.
Сегодня нельзя считать монеты и произносить слово «тринадцать», иначе год будет несчастливым.

Источник: clutch.ua

богатство заговоры обычаи приметы  щедрый вечер
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