Молитва и сильные обряды на деньги и любовь в Старый Новый Год 2021

За несколько минут до наступления старого Нового года (в ночь с 13-го на 14-е января) своими словами, как получится, по­просите у Господа Бога здоровья и успехов.

За несколько минут до наступления старого Нового года (в ночь с 13-го на 14-е января) своими словами, как получится, по­просите у Господа Бога здоровья и успехов

НА ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ

За несколько минут до наступления старого Нового года (в ночь с 13-го на 14-е января) своими словами, как получится, по­просите у Господа Бога здоровья и успехов. Далее, ровно в полночь зажгите семь церковных свечей и семь раз прочитайте молитву «Отче наш», а затем такую молитву:

«Господи, Иисус Христос Сын Божий. Ты бо рекм си пречи­стыми усты Твоими: Аминь, глаголю вам, земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего. Иже на небе-си: где же два или трое собрались во имя Мое, тут семь. Аз по-среде их, Неперолжны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Се­го ради молим Тя; даруй нам, рабам Твоим (перечислить име­на), согласившимся просить Тя (кратко изложить просьбу), ис­полнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки веков воля Твоя. Аминь».

Свечи должны выгореть полностью.

ОБРЯД НА ДЕНЬГИ

Проводится только на Старый Новый год.

Растопить воск свечи, сделать из него небольшую лепешку. На одной ее стороне написать свое имя, а с другой - свою кодовую цифру.

Эта цифра получается путем сложения всех цифр даты вашего рождения. К примеру, вы родились 6 марта 1981 года. Складываем все составляющие цифры: 6 (дата рождения) + 3 (месяц рождения) + 1+9+8+1 (год рождения). В итоге получается цифра 1, которая и будет являться вашим кодовым числом.

Затем восковую лепешку залепить монетами, которые сутки нужно было носить при себе.

Этот оберег хранить в том месте, где хранятся деньги: сейфе, шкафу, кошельке.

НА ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ

Отправьте 2 конверта с деньгами, один на церковь адрес узнайте заренее, во втором деньги отправьте себе, любую сумму. Это делается на Новый год или Старый Новый год 31 декабря или 13 января. У вас будут "родиться" деньги из ничего. Пославшие деньги, скажите Господневы слова:

«Кому церковь не мать, тому Бог не отец».

ЧТОБЫ НА РАБОТЕ НЕ ПРИДИРАЛИСЬ

Под Старый Новый год придите на работу раньше всех и прочитайте:

« Как у мертвых зубы не кусаются, а языки не ругаются,

Как они в гневе не бросаются, руками на живых не машут,

Ногами не стучат, как они на меня не кричат,

Так чтобы не один человек во веки веков и вовек –



Ни старший по чину, ни младший, ни тот, кто считает,Ни тот, кто подметает, ни тот, кто в кресле сидит, -Пусть строго на мой лик не глядит, меня не бранит.Вот как я прочитала, как я все сказала,Так и должно быть и наговор мой не переломить.Аминь. Аминь. Аминь»

МОЛИТВА

Если вы не могли или не успели прочитать молитву на новый год, вы можете прочесть ее на Старый Новый год:

«Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал в Иерусалиме, и спасительною жертвою святого Тела и пречистой Крови освятил. Отечество наше возвысь, и в мире сохрани, и прославь; долгоденствие, здоровье, изобилие плодов земных и благорастворение воздуха дай нам; меня (имя) грешного раба Твоего, всех родственников (их имена), и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигли Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь».

ОБРЯД НА ЛЮБОВЬ

Если вам не везет в любви, а гадания не оправдывают надежд, можно выполнить так называемый «обряд на любовь».

Он совершается как в Крещение, так и на Старый Новый год (в ночь с 13-го на 14 января).

Сжечь свою нательную вещь, взять немного пепла, с левой стороны вырвать у себя с головы три волосинки и скатать все это в восковой шарик. Бросить этот шарик в полночь в окно со словами:

«Страдания и одиночество убираю,а любовь к себе приближаю».

ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНИТЬ

12 января не торгуясь и не беря сдачи приобрести одну вещь нижнего туалета. Задумав желание. В момент получения ее от продавца затаив дыхание мысленно один раз произнести:

«Во Имя Отца и Сына и Святого духа! Дозволь, Господи, на сей раз свершиться во славу Твою задуманному мной (ваше имя), молитвенным, крещенным, Божьим. Аминь»!

Купленный предмет одевать на восходе солнца и носить когда ситуация приблизительно предполагает исполнение вашего желания

ОБРЯД НА ЗДОРОВЬЕ

Проводится на Крещение и на Старый Новый год.

В полночь снять с себя вещь и сжечь со словами:

«Вещь сжигаю,

а болезнь навсегда от себя убираю».

НА ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ

Кости с праздничного стола под Старый Новый год со стола не выбрасывают, утром их зарывают в землю под дерево со словами:

«Как растет и крепнет это дерево,

так росло и крепло бы здоровье

и материальное благосостояние всей нашей семьи».

Когда вся посуда со стола убрана, взять скатерть, стряхнуть три раза и произнести:

«Сколько на этом столе крошек было,

столько бы счастья было в нашей семье».

Желательно стряхивать крошки на улицу.

ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ВОДИЛИСЬ

14 января засуньте в естественные щели по пятаку, приговаривая:

«Пят Пятаковичь, у меня рублем стань»!

Первую монетку в восточную сторону, вторую в южную, третью в северную, четвертую в западную сторону вашего жилья.

КРАСОТУ НАВЕСТИ

Читают в постели, как только проснуться под Старый Новый год. 13января, надо взять воды ключевой, налить ее в чашку и поставить ее в изголовье кровати в ночь под Старый Новый год. Утром проснуться и, не вставая с постели, взять ту чашку левой рукой и прочесть слова следующие:

«Со постели мягкой к чистому озерку, с родительского благословения почерпну я водушки в небесном колодце. Та водушка дороже перстней золотых, милей палат каменных, кубков серебряных. А вода та — красота. Я умою в ней бело лицо и буду казаться молодым молодцам, старым старикам, пожилым мужикам, дряхлым старушкам, молодым девицам, пожилым вдовицам краше солнца красного, месяца ясного, луча утреннего. Казалась бы моя красота всем и всякому во всякий раз, во всякую минуту и всякий день, пала бы она им на сердце и на глаза. Аминь».

МОЛОДЦУ КРАСОТУ НАВЕСТИ

Это средство помогает мужчине навести красоту на целый год, и читают его только раз в году. Надо взять воды ключевой, налить ее в чашку и поставить ее в изголовье кровати в ночь под Старый Новый год. Утром проснуться и, не вставая с постели, взять ту чашку левой рукой и прочесть слова следующие:

«Я, раб (имя), матерью рожденный, церковью окрещенный, красотой обделенный, призываю в помощь чары, чтобы все меня хвалили, чтобы все меня любили, Господи, благослови. Пойду по пути, по дороге, и там, по пути, по дороге, стоит лавка, и в этой лавке торгуют купцы всякими товарами: ситцами, кумачами, шелками, бархатами, мне это, рабу (имя), прилюбилося, приглянулося, присмотрелося. Закрылся я ясным месяцем, лицо мое — красное солнышко, обсыпался звездами небесными. И столь бы я был красный, прекрасный, милый и любимый, и был бы я приглядным и старым старушкам, и старым старикам, и молодым мужикам, и молодицам, и красным девицам. И я бы пригляделся, прилюбился каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Потом сразу выпить полчашки воды залпом. А остальной водой окатить себя всего с головы до ног. В тот день мыться нельзя.

НА РАЗЛУКУ МУЖА С СОПЕРНИЦЕЙ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Дверь не открою, крючок не сниму,

Щеколду не отопру,

Штор не открою, окошка не распахну,



Выйду серым дымом через печную трубу.В нечистом поле стоит нечистая избушка.Стоит она не на столбах, а на куриных ногах.В избе есть холодная печь,На той печи, на дьявольских рожках,Сидят собака и кошка.Сидят они, чапаются и царапаются.Как они меж собой чапаются и царапаются,Плюются, друг другу в руки не даются,Так чтобы (имена) дрались, плевались,Друг другу в руки не давались,День и ночь и всяко-разно обзывались,Плевались, харкались и ненавидели.Какое я слово не сказала,Какое слово не досказала,Собака долает, кошка докричитИ на разлуку их благословит.Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ В СВОЮ ЖИЗНЬ ЛЮБВИ

В ночь с 13 на 14 января в 22-23 часа сесть за стол в чистой, желательно новой одежде, распустить волосы. Три свечи – красная, белая и золотая связать вместе в пучок красной ниткой (длину нитки измерять трижды, обмотав нить вокруг левого запястья). Свечи поставить в стакан (в идеале в хрустальный, но если нет в любой) с водой, на круглое зеркало, зажечь и произносить пока свечи не погаснут:

«Сила огня, поверни любовь суженого на меня. Пусть будет его любовь горячей, как пламя, чистой, как вода, и глубокой, как зеркало. Когда пламя достигнет воды, увенчаются успехом мои труды. Слово мое крепко».

В течение месяца после обряда вы повстречается своего мужчину. То есть на день влюбленных - 14 февраля уже не придется дарить сердечки виртуальному возлюбленному.

Конечно если перед тем как проводить обряд вы смогли простить всех бывших, на кого вы еще обижены, отпустить их, отпустить все страхи и сомнения, комплексы по поводу своего одиночества. И все получится.

Обряд имеет силу только раз в году – под Старый Новый год.

Источник: filaniya.com