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Красота / Общество

Алла Пугачева без макияжа шокировала фанатов на утро 1 января

11:50 13.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJlonQnsi9g
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Похожи с дочкой Кристиной, считают поклонники звезды.

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Алла Пугачева

Примадонна не отстает от виртуальной жизни и поспешила поздравить поклонников 1 января с наступившим новым годом. Алла Пугачева предстала перед фанатами в своем естественном виде, без париков, макияжа и ярких нарядов. В пуховичке, но с улыбкой на лице.

Мнения фанатов разделились, относительно внешнего вида 72 летней звезды.

_annni.k - Шикарная женщина😍❤️🔥
rozalya_777 - без ресниц и бровей 🙄
62362svetik- Вижу все плохо,старость не радость
lla_orfeiКрасотка наша любимая ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

без макияжа лицо молодость морщины свежесть Алла Пугачева
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