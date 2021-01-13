Алла Пугачева без макияжа шокировала фанатов на утро 1 января

Примадонна не отстает от виртуальной жизни и поспешила поздравить поклонников 1 января с наступившим новым годом. Алла Пугачева предстала перед фанатами в своем естественном виде, без париков, макияжа и ярких нарядов. В пуховичке, но с улыбкой на лице.
Мнения фанатов разделились, относительно внешнего вида 72 летней звезды.
_annni.k - Шикарная женщина😍❤️🔥
rozalya_777 - без ресниц и бровей 🙄
62362svetik- Вижу все плохо,старость не радость
lla_orfei - Красотка наша любимая ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
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