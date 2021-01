Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 января 2021 в России и мире

День осуществления мечты отмечается 13 января

• Щедрец (Щедрый вечер)

• День случайных попутчиков

• День российской печати



• День общественного радиовещания (Public Radio Broadcasting Day)• День памяти преподобной Мелании Младшей• День осуществления мечты (Make Your Dreams Come True Day) - США• День резинового утёнка (National Rubber Ducky Day) - США• День десерта «Персик Мельба» (National Peach Melba Day) - США• Праздник горящих костров (Lohri) - Индия• Каренский Новый год (Kayin New Year) - Мьянма• День наклейки (National Sticker Day) - США• День освобождения - Того• День демократии - Кабо-Верде• День святого Кнута (Tjugondag Knut) - Скандинавия• Корейско-американский день (Korean American Day) - США• День памяти Стивена Фостера (Stephen Foster Memorial Day) - США• День памяти защитников свободы - Литва• Именины у Мелании, Михаила, Петра• Васильев вечер (Васильева коляда)

Важные даты

1610 в крепость Троице–Сергиева монастыря во время Троицкой осады прорвались отряды Г. Валуева (500 чел.). 22 января осада была поспешно снята.

1700 Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.

1814 открытие Императорской Публичной библиотеки.

1902 открыто движение поездов по участку Маньчжурия–Харбин Китайско–Восточной железной дороги.

1914 Генри Форд впервые в мире применил конвейерный способ сборки автомобилей.

1929 образована Московская область.

1966 катастрофа прототипа Ту–134. Погибли 8 человек.



1980 ООН подавляющим большинством голосов осудил ввод советских войск в Афганистан.1980 основана военно–патриотическая рок–группа Любэ.1992 в Москве учреждена масонская ложа "Гармония".1994 президенты России, Украины и США подписали трехстороннее заявление о ликвидации ядерного оружия на территории Украины.2005 космический зонт "Гюйгенс" успешно приземлился на поверхность Титана (спутник Сатурна).2010 часы конца света переведены на одну минуту назад.2015 определился генподрядчик строительства Керченского моста: его возведением займется компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend