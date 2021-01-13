Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 января 2021 в России и мире

• Щедрец (Щедрый вечер)
• День случайных попутчиков
• День российской печати
• День памяти преподобной Мелании Младшей
• День осуществления мечты (Make Your Dreams Come True Day) - США
• День резинового утёнка (National Rubber Ducky Day) - США
• День десерта «Персик Мельба» (National Peach Melba Day) - США
• Праздник горящих костров (Lohri) - Индия
• Каренский Новый год (Kayin New Year) - Мьянма
• День наклейки (National Sticker Day) - США
• День демократии - Кабо-Верде
• День святого Кнута (Tjugondag Knut) - Скандинавия
• Корейско-американский день (Korean American Day) - США
• День памяти Стивена Фостера (Stephen Foster Memorial Day) - США
• День памяти защитников свободы - Литва
• Именины у Мелании, Михаила, Петра
• Васильев вечер (Васильева коляда)
Важные даты
1610 в крепость Троице–Сергиева монастыря во время Троицкой осады прорвались отряды Г. Валуева (500 чел.). 22 января осада была поспешно снята.
1700 Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.
1814 открытие Императорской Публичной библиотеки.
1902 открыто движение поездов по участку Маньчжурия–Харбин Китайско–Восточной железной дороги.
1914 Генри Форд впервые в мире применил конвейерный способ сборки автомобилей.
1929 образована Московская область.
1966 катастрофа прототипа Ту–134. Погибли 8 человек.
1980 основана военно–патриотическая рок–группа Любэ.
1992 в Москве учреждена масонская ложа "Гармония".
1994 президенты России, Украины и США подписали трехстороннее заявление о ликвидации ядерного оружия на территории Украины.
2005 космический зонт "Гюйгенс" успешно приземлился на поверхность Титана (спутник Сатурна).
2010 часы конца света переведены на одну минуту назад.
2015 определился генподрядчик строительства Керченского моста: его возведением займется компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend