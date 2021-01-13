Готовы ли ставить прививку от ковида ради выхода на работу жители Новосибирской области

Жители НСО не готовы ставить прививку от COVID-19 ради выхода на работу

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей и выяснила, проводится ли в новосибирских компаниях тестирование на COVID-19 и повлияет ли эпидемия на планы новосибирцев по трудоустройству.

Только 21% жителей Новосибирской области, которые постоянно работают из дома, согласны поставить прививку от COVID-19 ради того, чтобы безопасно ходить в офис. Еще 64% к этому не готовы, остальные затруднились ответить.

Лишь 9% новосибирцев считают, что делать прививку против COVID-19 до окончания испытаний вакцины и подтверждения ее эффективности «скорее безопасно», 66% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить. Больше всего тех, кто в настоящий момент уверен в безопасности вакцины, среди рабочего персонала, меньше всего – среди представителей науки и образования.



23% респондентов из НСО предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, 33% - зарубежной, если в этом году появится такая возможность (при условии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность подтвердится). 19% сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные затруднились ответить. Российскую вакцину чаще выбирают представители сферы безопасности и рабочий персонал, зарубежную – ИТ-специалисты и маркетологи/рекламщики. Отказ от прививки против COVID-19 чаще всего встречается среди административного персонала и банковских служащих.13% работающих жителей региона рассказали, что их работодатель проводит тестирование абсолютно всех сотрудников на COVID-19, еще 12% - что тестирование проходит выборочно. В большинстве случаев тестирование на COVID-19 проводится за счёт компании, только 13% рассказали, что их работодатель обязывает сотрудников делать исследование за свой счёт.48% участников опроса из Новосибирской области предполагают, что эпидемия коронавируса повлияет на их работу и планы по трудоустройству в наступившем 2021 году, больше всего ответивших положительно на этот вопрос среди сотрудников индустрии гостеприимства (гостиницы, туризм, рестораны) и сферы добычи сырья. Еще 41% не видят такой зависимости и думают, что ситуация с вирусом не отразится на их работе.

Источник: пресс-служба HeadHunter Сибирь