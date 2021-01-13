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Количество повысивших зарплату компаний выросло в два раза в России

08:30 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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На премии по итогам года в конце ноября рассчитывали 27% трудоустроенных граждан.

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Обещание выполнили: компаний, повысивших зарплату персоналу, за 2 месяца стало больше в 2,2 раза. Новое исследование SuperJob

В течение последнего полугода зарплаты выросли в 36% компаний, в конце ноября таковых было лишь 16%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные граждане из всех округов страны.

В конце ноября о планах повышения заработной платы персоналу рассказал каждый пятый работодатель (21%), при этом в течение последнего полугодия уже было повышение зарплат в 16% компаний, а еще 22% увеличивали или индексировали зарплаты в течение последних 6—12 месяцев.

По состоянию на начало января заработная плата персоналу была повышена в течение последнего полугодия уже в 36% предприятий и организаций.

Повышение заработной платы может касаться отдельных категорий персонала, а размер прибавки в компании может варьироваться, поэтому для оценки величины повышения зарплаты, мы опросили работающих граждан, на чьих предприятиях в течение последнего года проводилось повышение или индексация зарплат. Судя по опросам, средний размер прибавки к заработной плате за минувший год составил 8%. Почти каждый второй работающий россиянин (48%) получил прибавку менее 5%. Справедливой же величиной прибавки к своей зарплате среднестатистический россиянин считает 27%.

На премии по итогам года в конце ноября рассчитывали 27% трудоустроенных граждан. В январе о факте получения премии рассказали 28%. Женщин премировали чаще мужчин (30 и 25%), а молодежь — чаще старшего поколения (31% среди респондентов до 24 лет и 24% среди россиян старше 45 лет). Россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. в ноябре рассчитывали на премию чаще всего (36%), но премировали лишь 25%.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 142
Время проведения: 6—11 января 2021 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 500 респондентов

Источник: пресс-служба SuperJob

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