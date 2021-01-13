Обнаружили новый способ уничтожения коронавируса ученые России

Этот метод рассчитан не только для вирусов Covid-19, но и для других вирусов, в частности, для его мутаций.

Слабые дозы радиации уничтожают коронавирус

Коллектив ученых из России и Узбекистана установил, что слабые дозы радиации (например, рентгеновское излучение) способны уничтожить коронавирус. Специалисты разрабатывают методические рекомендации по использованию радиации в лечении пациентов с Covid-19 и при дезинфекции.

«Был предложен оригинальный механизм оже-деструкции молекулы наследственности вируса при воздействии малых доз мягкого рентгеновского излучения, — говорит профессор УрФУ, руководитель научной лаборатории „Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники“ Анатолий Зацепин. — Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток».

Изучение радиационного влияния на новый коронавирус проводится учеными УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. Исследование началось с идеи, выдвинутой в апреле 2020 года группой ученых из Узбекистана, возглавляемой профессором Борисом Оксенгендлером, который одновременно является и сотрудником лаборатории в УрФУ. В настоящее время в ходе совместных исследований обнаружено несколько деталей воздействия мягкого рентгена и даже ультрафиолета на коронавирус, отмечают ученые. Специалисты предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений. Объединенный коллектив ученых РФ и Узбекистана на данный момент разрабатывает методику лечения.

«Этот метод рассчитан не только для вирусов Covid-19, но и для других вирусов, в частности, для его мутаций. Как физики мы разрабатываем и анализируем механизмы радиационного воздействия на микроуровне, а биологи и медики помогают понять, как это влияет на организм человека в целом. При этом в свете последних событий следует отметить, что никакие мутации вируса, препятствующие борьбе с ним биологическими методами, совершенно не влияют на эффективность радиационного метода по механизму оже-деструкции», — подчеркнул Зацепин, отметив, что в планах у ученых определить, является ли предложенный механизм доминирующим во всех вероятных ситуациях или нет.

Источник: urfu.ru