Магистраль: Использование черного профиля для пластиковых окон

Многие привыкли, что пластиковые окна - это стандартная белая рама, а к примеру черный цвет может сделать помещение темным.
Но это заблуждение! В каких случаях черная рама может быть выигрышным вариантом?
- Для помещений с высокими потолками
- Для панорамных окон
- Для придания интерьеру изысканного вида
Важно! Такие окна всегда смотрятся эффектно, оригинально и строго.
Но есть одно но, при использовании черного профиля пластиковых окон потолок в комнате и шторы должны быть светлых тонов, а лучше белыми.
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Источник: Раздел Компании "Магистраль" на сайте Весь Бердск