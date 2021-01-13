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Магистраль: Использование черного профиля для пластиковых окон

09:27 13.01.2021 Фото: Компания "Магистраль"
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При использовании черного профиля пластиковых окон потолок в комнате и шторы должны быть светлых тонов, а лучше белыми.

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Пластиковые окна устанавливают на десятилетия, поэтому делая выбор фирмы нужно быть уверенным, в качестве продукции

Многие привыкли, что пластиковые окна  - это стандартная белая рама, а к примеру черный цвет может сделать помещение темным.

Но это заблуждение! В каких случаях черная рама может быть выигрышным вариантом?

  • Для помещений с высокими потолками
  • Для панорамных окон
  • Для придания интерьеру изысканного вида

Важно! Такие окна всегда смотрятся эффектно, оригинально и строго.

Но есть одно но, при использовании черного профиля пластиковых окон потолок в комнате и шторы должны быть светлых тонов, а лучше белыми.

Лоджия или балкон от компании "Магистраль" - и теперь вам не страшны злые вьюги, метели и холода!

Наш адрес: г. Бердск, ул.Ленина 89/15 офис 502 (ТД «ВЕГА»). Звоните по номеру: 2-97-09 или 8-913-488- 50-66​

Источник: Раздел Компании "Магистраль" на сайте Весь Бердск

Компания "Магистраль"
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