Сводка погоды на 13 января в Бердске. Будет ли потепление?

На дорогах гололедица.

Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по югу местами небольшой снег, местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха: ночью -27, -32°С, при прояснениях до -39°С, по югу -21, -26°С, днём -21, -26°С, местами до -31°С.