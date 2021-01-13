Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по югу местами небольшой снег, местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха: ночью -27, -32°С, при прояснениях до -39°С, по югу -21, -26°С, днём -21, -26°С, местами до -31°С.
Сводка погоды на 13 января в Бердске. Будет ли потепление?
06:30 13.01.2021
На дорогах гололедица.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Хорошего дня!
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