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Viber считает опасным для конфиденциальности пользователей новую политику WhatsApp

09:15 13.01.2021 Фото: pixabay
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Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook.

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Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook.

Менеджмент мессенджера Viber считает опасным для конфиденциальности пользователей последнее обновление условий использования WhatsApp, так как теперь клиенты сервиса "превращаются в товар", который будет продавать Facebook. Об этом говорится в сообщении Viber.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. При этом позднее в компании заверили, что новая политика конфиденциальности не позволяет Facebook получить доступ к переписке и спискам контактов пользователей.

"Менеджмент компании Rakuten Viber считает опасным для конфиденциальности пользователей последнее обновление условий использования WhatsApp. Если в прошлом пользователи WhatsApp могли не сообщать свой номер телефона Facebook, то в будущем это станет обязательным условием для использования мессенджера. С новыми условиями нужно согласиться в течение 30 дней, иначе доступ к учетной записи будет приостановлен", - отметили в компании.

По мнению Viber, поскольку Facebook и WhatsApp теперь становятся единым целым, данные пользователей мессенджера монетизируются больше, чем когда-либо. "Из клиента мессенджера пользователь превращается в товар, который Facebook продает рекламодателям. Это должно стать тревожным сигналом для всех, кому важна конфиденциальность общения", - пояснили там.

Viber WhatsApp
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