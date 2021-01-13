Введут стандарт "Цифровой школы" в России. Каким он будет, рассказываем

В нем очень подробно прописано, каким современным оборудованием необходимо оснащать школы. Начиная от программного обеспечения и функций, заканчивая размером экранов компьютеров и планшетов, объемом их памяти, количеством USB-портов и другими техническими характеристиками. Коммутаторы, контроллеры, источники бесперебойного питания, IP-камеры - прописана вся инфраструктура "от и до".

- Оснащение образовательных организаций в соответствии со Стандартом направлено на создание инфраструктуры, которая позволит применять инструменты электронного обучения в дополнение ‎к традиционным классно-урочным занятиям, обеспечит равный доступ ‎к образовательному процессу для обучающихся вне зависимости от места их проживания, - говорится в документе.

Что интересно? Документ включает не только сухое "техническое задание", но и цели - то есть объясняет, для чего все это нужно. Он также вводит конкретные определения, например, что такое "цифровой образовательный контент". Для тех, кто не в курсе: это "материалы и средства обучения и воспитания, представленные в цифровом виде".

Планируется, что не менее 25% учебных кабинетов в школах будут оснащены средствами организации видео-конференц-связи, средствами видеонаблюдения.

Не менее чем в 30% школьных кабинетов появятся средства отображения информации (как вариант - проекторы, телевизоры со Smart TV, другие интерактивные системы).

В каждой школе - не менее одного стационарного и одного мобильного компьютерного кабинета.

- Не менее 60% учителей должны быть обеспечены персональным устройством для обеспечения образовательного процесса и ведения педагогический деятельности, - говорится в документе.

При этом учителя могут быть обеспечены ноутбуком или планшетом. В технических характеристиках для планшетов прописано, что на них должна быть установлена "Российская мобильная операционная система".

А во всех классах, школьной библиотеке, учительской, в актовом зале, столовой, вестибюле, коридорах, рекреациях должна быть "уверенная" зона покрытия Wi-Fi.

Это приведет к тому, что все учителя и ученики будут иметь доступ к сервисам для работы с цифровым образовательным контентом.

Вот еще несколько важных целей:

- не менее 20% занятий проводится с использованием цифрового образовательного контента;

- не менее 10% лабораторных и практических работ проводится с использованием интерактивных электронных образовательных материалов, в том числе виртуальных лабораторий, симуляторов и т.д.;

- не менее 10% занятий проводится с использованием компьютерного класса.

Отдельная глава в документе посвящена системе видеонаблюдения, которая используется, в том числе, для обеспечения безопасности в школах и проведения государственной итоговой аттестации. То есть - на ЕГЭ.

- Система видеоаналитики должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь, - говорится в документе. - Необходимо обеспечить запись и хранение данных с видеокамер на видеорегистраторе и/или сервере образовательной организации.

Когда и в каких школах все это будет внедряться? Здесь нужно вспомнить, что в декабре 2020 года вышло Постановление Правительства РФ "О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды". Он продлится до конца 2022 года. Как сообщили в Минпросвещения, среди основных принципов ЦОС - безопасность, приоритет отечественным технологиям. Внедрением будут заниматься Минпросвещения, Минцифры, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. Постановление реализуется в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

Эксперимент планировалось запустить в нескольких регионах России (в 2020 году обсуждалось участие 15 регионов). Но в перспективе 2024 года, как сообщали ранее в Минпросвещения, "Цифровая образовательная среда" позволит при необходимости использовать современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным по всей стране.

Как рассказал ранее на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в рамках нацпроекта "Образование" 33 тысячи школ будут обеспечены необходимым компьютерным оборудованием. Это три четверти от всех школ страны. До конца 2021 года все школы страны планируется подключить к высокоскоростному интернету, 100 мегабит - для городской школы и 50 мегабит - для сельских школ.