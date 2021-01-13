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Гороскопы / Общество

Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 13 января 2021 года для всех знаков зодиака

08:10 13.01.2021 Фото: PxHere
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Гороскоп на среду,13 января 2021 года, советует Ракам перенести важные дела на вторую половину дня. Тельцам не стоит планировать важные дела в первой половине дня.

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Сегодняшний день удачен для планирования и постановки целей

Овен
В начале дня Овны могут позволить себе свободу выбора. При переутомлении не стоит отказываться от возможности отдохнуть, или сменить обстановку на более спокойную.

Телец

Тельцам не стоит начинать какие-либо важные дела в первой половине дня. Сфокусируйте свое внимание на материальных нюансах или домашних занятиях.

Близнецы
Для Близнецов наиболее продуктивной и насыщенной станет вторая половина дня. Именно в это время стоит планировать встречи и разъезды.

Рак
Сегодня звезды советуют перенести Ракам все важные дела на вторую половину дня. Первая половина дня поможет уточнить направление и способ действий.

Лев
Львам астрологи советуют браться за дела в середине дня. Утро посвятите планированию, а вечером попробуйте отдохнуть и абстрагироваться от проблем.

Дева

Как бы не складывался у вас сегодня день – сохраняйте оптимизм. Сил и энергии у вас хватит на любые неожиданные испытания.

Весы
Весам сегодня нужно проявить терпимость. Выступив в роли миротворца, вы сможете поднять свой авторитет.

Скорпион
Сегодня Скорпионы получат выгодное предложение. Вам нужно сконцентрироваться на важной цели и не отвлекаться на мелочи.

Стрелец
Судьба подготовит для Стрельцов неожиданную встречу с интересным человеком. Присмотритесь к нему поближе, вероятно, именно этот человек поможет вам справиться с нелегкой задачей.

Козерог

Сегодня для Козерогов удачный день для решения финансовых вопросов. Делайте денежные вклады и покупки. Также можете порадовать себя дорогостоящей покупкой.

Водолей
Водолеям астрологи советуют уплотнить свой рабочий график и совершить поездку, которую вы давно планировали. В целом в этот день вы будете полны оптимизма и вдохновения. Сделайте что-то неожиданное для близких.

Рыбы
Рыбам стоит ограничить себя в общении во время работы и развлечениях. Занимайтесь исключительно теми делами, которые принесут вам пользу.

Источник: newsyou

астрология гороскоп знаки зодиака прогноз на день
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