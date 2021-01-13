Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 13 января 2021 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на среду,13 января 2021 года, советует Ракам перенести важные дела на вторую половину дня. Тельцам не стоит планировать важные дела в первой половине дня.

Сегодняшний день удачен для планирования и постановки целей

Овен

В начале дня Овны могут позволить себе свободу выбора. При переутомлении не стоит отказываться от возможности отдохнуть, или сменить обстановку на более спокойную.

Телец



Тельцам не стоит начинать какие-либо важные дела в первой половине дня. Сфокусируйте свое внимание на материальных нюансах или домашних занятиях.

Близнецы

Для Близнецов наиболее продуктивной и насыщенной станет вторая половина дня. Именно в это время стоит планировать встречи и разъезды.

Рак

Сегодня звезды советуют перенести Ракам все важные дела на вторую половину дня. Первая половина дня поможет уточнить направление и способ действий.

Лев

Львам астрологи советуют браться за дела в середине дня. Утро посвятите планированию, а вечером попробуйте отдохнуть и абстрагироваться от проблем.

Дева



Как бы не складывался у вас сегодня день – сохраняйте оптимизм. Сил и энергии у вас хватит на любые неожиданные испытания.

Весы

Весам сегодня нужно проявить терпимость. Выступив в роли миротворца, вы сможете поднять свой авторитет.

Скорпион

Сегодня Скорпионы получат выгодное предложение. Вам нужно сконцентрироваться на важной цели и не отвлекаться на мелочи.

Стрелец

Судьба подготовит для Стрельцов неожиданную встречу с интересным человеком. Присмотритесь к нему поближе, вероятно, именно этот человек поможет вам справиться с нелегкой задачей.

Козерог



Сегодня для Козерогов удачный день для решения финансовых вопросов. Делайте денежные вклады и покупки. Также можете порадовать себя дорогостоящей покупкой.

Водолей

Водолеям астрологи советуют уплотнить свой рабочий график и совершить поездку, которую вы давно планировали. В целом в этот день вы будете полны оптимизма и вдохновения. Сделайте что-то неожиданное для близких.

Рыбы

Рыбам стоит ограничить себя в общении во время работы и развлечениях. Занимайтесь исключительно теми делами, которые принесут вам пользу.

Источник: newsyou