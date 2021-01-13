Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 13 января 2021 года для всех знаков зодиака

Овен
В начале дня Овны могут позволить себе свободу выбора. При переутомлении не стоит отказываться от возможности отдохнуть, или сменить обстановку на более спокойную.
Телец
Близнецы
Для Близнецов наиболее продуктивной и насыщенной станет вторая половина дня. Именно в это время стоит планировать встречи и разъезды.
Рак
Сегодня звезды советуют перенести Ракам все важные дела на вторую половину дня. Первая половина дня поможет уточнить направление и способ действий.
Лев
Львам астрологи советуют браться за дела в середине дня. Утро посвятите планированию, а вечером попробуйте отдохнуть и абстрагироваться от проблем.
Дева
Весы
Весам сегодня нужно проявить терпимость. Выступив в роли миротворца, вы сможете поднять свой авторитет.
Скорпион
Сегодня Скорпионы получат выгодное предложение. Вам нужно сконцентрироваться на важной цели и не отвлекаться на мелочи.
Стрелец
Судьба подготовит для Стрельцов неожиданную встречу с интересным человеком. Присмотритесь к нему поближе, вероятно, именно этот человек поможет вам справиться с нелегкой задачей.
Козерог
Водолей
Водолеям астрологи советуют уплотнить свой рабочий график и совершить поездку, которую вы давно планировали. В целом в этот день вы будете полны оптимизма и вдохновения. Сделайте что-то неожиданное для близких.
Рыбы
Рыбам стоит ограничить себя в общении во время работы и развлечениях. Занимайтесь исключительно теми делами, которые принесут вам пользу.
Источник: newsyou