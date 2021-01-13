Новолуние в Козероге 13 января 2021: прогноз астрологов для каждого знака зодиака

Во время фазы новолуния Луна находится точно между Землей и Солнцем, поэтому освещенная сторона Луны обращена от нас.

Когда Луна нова, нас призывают к самоанализу

12-13 января 2021 года наступает Новолуние, и оно побуждает вас работать ради того, чего вы хотите от жизни.

Новолуние является началом нового лунного цикла , так что теперь настало время , чтобы сделать планы и начать новые проекты на предстоящий месяц.

Во время фазы новолуния Луна находится точно между Землей и Солнцем, поэтому освещенная сторона Луны обращена от нас.

Как новолуние в Козероге повлияет на ваш знак зодиака?

Это положение в астрологических терминах означает повышенное внимание к нашему внутреннему «я» и желаниям, представленным Луной, затмевающим наше эго , представленным Солнцем в Козероге.

Когда Луна нова, нас призывают к самоанализу, чтобы установить новые намерения для достижения новых целей.

Это Новолуние находится в знаке Козерога.

Козерог - кардинальный знак, потому что он появляется в начале своего сезона, делая кардинальные инициаторы модальностей.

Это очень уместно для новолуния, когда мы начинаем новые дела и приветствуем новые идеи.

Козерог также является земным знаком , а это означает, что это Новолуние вызывает энергии структуры, планирования, материала и логики.

Это новолуние в Козероге - это построение конкретных реалистичных планов для любых целей, над которыми вы, возможно, работаете.

В это время Новолуние выравнивается с Плутоном, планетой, которая означает возрождение и то, что находится под поверхностью.

Это выравнивание усиливает идеи самоанализа и новых начинаний, которые уже вызывает расположение Луны в Козероге.

Чтобы узнать, как это Новолуние в Козероге повлияет на вас лично, прочитайте гороскопы каждого знака зодиака.

Гороскоп на Новолуние в Козероге на 12-13 января 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Новолуние в Козероге активирует ваш десятый солнечный дом карьеры.

Овен, как другой кардинальный знак, вы рады начать этот новый цикл.

Структурированные энергии Козерога могут помочь вам воплотить в жизнь ваши амбициозные устремления .

Найдите время, чтобы спланировать, что вы хотите сделать и как вы собираетесь это делать.

Земной Козерог - это материал. Осуществление этих планов принесет вам награду.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Новолуние в Козероге активирует ваш девятый солнечный дом высшего образования .

Телец, ваши новые занятия в этом месяце будут ориентированы на интеллектуальный мир.

Используйте это время самоанализа, чтобы подумать о том, как вы хотите расширить свой ум. Что нового вы хотите узнать?

Может, ты вообще хочешь вернуться в школу.

Если вы уже ходите в школу, возьмите это «Новолуние» и примените его к тому, как вы собираетесь провести этот новый семестр.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Новолуние в Козероге активирует ваш восьмой солнечный дом общих ресурсов.

Близнецы, ваши новые планы на этот месяц могут быть совместными.

Используйте свои коммуникативные навыки, чтобы узнать сильные и слабые стороны вашей группы, а также озвучить свои собственные.

Объединение ваших ресурсов вместе поможет вам достичь ваших конечных целей.

Рак (21 июня - 22 июля)

Новолуние в Козероге активирует ваш седьмой солнечный дом любви и партнерства.

Рак, в этом месяце начинается новая глава вашей истории любви.

Используйте время самоанализа для Козерога, чтобы по-настоящему понять, чего и кого вы хотите в своей жизни .

Выравнивание с Плутоном может вызвать мысли о прошлых отношениях.

Проанализируйте, почему у вас не получилось.

На этот раз это может означать поиск новых отношений или переход текущих отношений на новый уровень.

Лев (23 июля - 22 августа)

Новолуние в Козероге активирует ваш шестой солнечный дом повседневных обязанностей и здоровья.

Новый год, Новолуние, это время придумать для себя новый распорядок дня , Лев.

Спланируйте, как вы хотите, чтобы ваша повседневная жизнь выглядела.

Что вы можете делать, чтобы лучше заботиться о себе?

Вы уже знаете, что вы лучший, но всегда есть возможности для улучшения, и теперь самое время выяснить, как это выглядит для вас.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Новолуние в Козероге активирует ваш пятый солнечный дом творчества.

Дева, новые устремления, над которыми вы будете работать в этом месяце, будут носить творческий характер.

Вы любите творчество, заботу, строительство.

Найдите время, чтобы подумать, какой новый проект вы хотели бы начать и какие шаги вы можете предпринять, чтобы его реализовать.

Ваш творческий дом также может побуждать вас по-новому подумать о проблеме в вашей жизни.

Энергии Козерога умоляют вас стать организованными и творческими, так что радуйтесь, Дева!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Новолуние в Козероге активирует ваш четвертый солнечный дом семьи, дома и безопасности.

Весы, в последнее время у вас может быть немного дисбаланса , а может быть, в вашей семейной жизни просто чего-то не хватает.

Пришло время определить проблему и составить план по ее устранению.

Как бы вы хотели восстановить равновесие и безопасность в своей семейной жизни?

Или как бы вы хотели создать новый, более удовлетворительный баланс?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Новолуние в Козероге активирует ваш третий солнечный дом общения .

Скорпион, все мы знаем, что вам нравится ваше пространство и независимость.

Но вы также испытываете очень сильные эмоции и не можете жить без людей.

Найдите время, чтобы спланировать более эффективные способы общения, чтобы люди были более восприимчивы к тому, что вы говорите, а не оглушались силой вашей страсти.

Страсть - это хорошо, поймите меня правильно, но она должна передаваться таким образом, чтобы не отталкивать окружающих.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Новолуние в Козероге активирует ваш второй солнечный денежный дом.

Стрелец, используйте свой исследовательский характер, чтобы найти новые способы зарабатывать деньги .

Материальный Козерог принесет вам плоды, если вы сейчас приступите к этому проекту с тщательным планированием.

COVID создал тяжелое экономическое положение для многих людей.

Может быть, вы хотели бы использовать эту лунную финансовую энергию, чтобы помочь себе или другим.

Ваш разум, смешанный с этой энергией, излучаемой Луной, поможет вам составить блестящий финансовый план.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Новолуние в Козероге активирует ваш первый солнечный дом идентичности.

Козерог, с Новолунием в вашем собственном знаке, это правильно, что ваш дом идентичности активируется.

Сядьте в этих сильных энергиях, которые резонируют с вами, и составьте план, который улучшит вас и свою жизнь .

Используйте свои сильные стороны в своих интересах, усиливайте их и воплощайте в реальность в это благоприятное время.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Новолуние в Козероге активирует ваш двенадцатый солнечный дом прошлого и карму.

Водолей, прошлое может быть у вас на уме, даже если вы предпочитаете смотреть вперед .

Но прошлое важно, мы учимся на нем.

Возьмите то, что вы узнали из прошлых ошибок и прошлых успехов, и вложите их в свои новые начинания в этом месяце.

Это может даже проявиться как исправление прошлой несправедливости.

Найдите время, чтобы заглянуть внутрь и спланировать, как вы собираетесь решать это столкновение прошлого и настоящего.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Новолуние в Козероге активирует ваш одиннадцатый солнечный дом дружбы.

Рыбы, вы как водный знак сильно привязаны к своим эмоциям.

Это обозначение нового цикла может привести к новым дружеским отношениям или новому развитию существующих дружеских отношений.

COVID создал много эмоциональной дистанции вместе со своим социальным дистанцированием.

Найдите время, чтобы пообщаться с теми, кто приносит вам радость .