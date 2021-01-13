Новолуние в Козероге 13 января 2021: прогноз астрологов для каждого знака зодиака

12-13 января 2021 года наступает Новолуние, и оно побуждает вас работать ради того, чего вы хотите от жизни.
Новолуние является началом нового лунного цикла , так что теперь настало время , чтобы сделать планы и начать новые проекты на предстоящий месяц.
Во время фазы новолуния Луна находится точно между Землей и Солнцем, поэтому освещенная сторона Луны обращена от нас.
Как новолуние в Козероге повлияет на ваш знак зодиака?
Это положение в астрологических терминах означает повышенное внимание к нашему внутреннему «я» и желаниям, представленным Луной, затмевающим наше эго , представленным Солнцем в Козероге.
Когда Луна нова, нас призывают к самоанализу, чтобы установить новые намерения для достижения новых целей.
Это Новолуние находится в знаке Козерога.
Козерог - кардинальный знак, потому что он появляется в начале своего сезона, делая кардинальные инициаторы модальностей.
Это очень уместно для новолуния, когда мы начинаем новые дела и приветствуем новые идеи.
Козерог также является земным знаком , а это означает, что это Новолуние вызывает энергии структуры, планирования, материала и логики.
Это новолуние в Козероге - это построение конкретных реалистичных планов для любых целей, над которыми вы, возможно, работаете.
В это время Новолуние выравнивается с Плутоном, планетой, которая означает возрождение и то, что находится под поверхностью.
Это выравнивание усиливает идеи самоанализа и новых начинаний, которые уже вызывает расположение Луны в Козероге.
Чтобы узнать, как это Новолуние в Козероге повлияет на вас лично, прочитайте гороскопы каждого знака зодиака.
Гороскоп на Новолуние в Козероге на 12-13 января 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Новолуние в Козероге активирует ваш десятый солнечный дом карьеры.
Овен, как другой кардинальный знак, вы рады начать этот новый цикл.
Структурированные энергии Козерога могут помочь вам воплотить в жизнь ваши амбициозные устремления .
Найдите время, чтобы спланировать, что вы хотите сделать и как вы собираетесь это делать.
Земной Козерог - это материал. Осуществление этих планов принесет вам награду.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Новолуние в Козероге активирует ваш девятый солнечный дом высшего образования .
Телец, ваши новые занятия в этом месяце будут ориентированы на интеллектуальный мир.
Используйте это время самоанализа, чтобы подумать о том, как вы хотите расширить свой ум. Что нового вы хотите узнать?
Может, ты вообще хочешь вернуться в школу.
Если вы уже ходите в школу, возьмите это «Новолуние» и примените его к тому, как вы собираетесь провести этот новый семестр.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Новолуние в Козероге активирует ваш восьмой солнечный дом общих ресурсов.
Близнецы, ваши новые планы на этот месяц могут быть совместными.
Используйте свои коммуникативные навыки, чтобы узнать сильные и слабые стороны вашей группы, а также озвучить свои собственные.
Объединение ваших ресурсов вместе поможет вам достичь ваших конечных целей.
Рак (21 июня - 22 июля)
Новолуние в Козероге активирует ваш седьмой солнечный дом любви и партнерства.
Рак, в этом месяце начинается новая глава вашей истории любви.
Используйте время самоанализа для Козерога, чтобы по-настоящему понять, чего и кого вы хотите в своей жизни .
Выравнивание с Плутоном может вызвать мысли о прошлых отношениях.
Проанализируйте, почему у вас не получилось.
На этот раз это может означать поиск новых отношений или переход текущих отношений на новый уровень.
Лев (23 июля - 22 августа)
Новолуние в Козероге активирует ваш шестой солнечный дом повседневных обязанностей и здоровья.
Новый год, Новолуние, это время придумать для себя новый распорядок дня , Лев.
Спланируйте, как вы хотите, чтобы ваша повседневная жизнь выглядела.
Что вы можете делать, чтобы лучше заботиться о себе?
Вы уже знаете, что вы лучший, но всегда есть возможности для улучшения, и теперь самое время выяснить, как это выглядит для вас.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Новолуние в Козероге активирует ваш пятый солнечный дом творчества.
Вы любите творчество, заботу, строительство.
Найдите время, чтобы подумать, какой новый проект вы хотели бы начать и какие шаги вы можете предпринять, чтобы его реализовать.
Ваш творческий дом также может побуждать вас по-новому подумать о проблеме в вашей жизни.
Энергии Козерога умоляют вас стать организованными и творческими, так что радуйтесь, Дева!
Весы (23 сентября - 22 октября)
Новолуние в Козероге активирует ваш четвертый солнечный дом семьи, дома и безопасности.
Пришло время определить проблему и составить план по ее устранению.
Как бы вы хотели восстановить равновесие и безопасность в своей семейной жизни?
Или как бы вы хотели создать новый, более удовлетворительный баланс?
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Новолуние в Козероге активирует ваш третий солнечный дом общения .
Скорпион, все мы знаем, что вам нравится ваше пространство и независимость.
Но вы также испытываете очень сильные эмоции и не можете жить без людей.
Страсть - это хорошо, поймите меня правильно, но она должна передаваться таким образом, чтобы не отталкивать окружающих.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Новолуние в Козероге активирует ваш второй солнечный денежный дом.
Стрелец, используйте свой исследовательский характер, чтобы найти новые способы зарабатывать деньги .
Материальный Козерог принесет вам плоды, если вы сейчас приступите к этому проекту с тщательным планированием.
Может быть, вы хотели бы использовать эту лунную финансовую энергию, чтобы помочь себе или другим.
Ваш разум, смешанный с этой энергией, излучаемой Луной, поможет вам составить блестящий финансовый план.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Новолуние в Козероге активирует ваш первый солнечный дом идентичности.
Козерог, с Новолунием в вашем собственном знаке, это правильно, что ваш дом идентичности активируется.
Сядьте в этих сильных энергиях, которые резонируют с вами, и составьте план, который улучшит вас и свою жизнь .
Водолей (20 января - 18 февраля)
Новолуние в Козероге активирует ваш двенадцатый солнечный дом прошлого и карму.
Водолей, прошлое может быть у вас на уме, даже если вы предпочитаете смотреть вперед .
Но прошлое важно, мы учимся на нем.
Возьмите то, что вы узнали из прошлых ошибок и прошлых успехов, и вложите их в свои новые начинания в этом месяце.
Это может даже проявиться как исправление прошлой несправедливости.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Новолуние в Козероге активирует ваш одиннадцатый солнечный дом дружбы.
Рыбы, вы как водный знак сильно привязаны к своим эмоциям.
Это обозначение нового цикла может привести к новым дружеским отношениям или новому развитию существующих дружеских отношений.
COVID создал много эмоциональной дистанции вместе со своим социальным дистанцированием.
Найдите время, чтобы пообщаться с теми, кто приносит вам радость .